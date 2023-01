Manowska odpiera zarzuty o „koloryzowaniu życiorysu”. Opowiedziała o swojej karierze

Marta Manowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale głównie skupia się na stronie zawodowej. Gwiazda obecnie jest prowadzącą „Rolnik szuka żony”, „Sanatorium miłości” czy „The Voice Senior”. Największą popularność przyniósł jej pierwszy program, który zadebiutował w 2014 roku.

Marta Manowska podkoloryzowała swój życiorys?

Ostatnio głośno jest jednak o tym, że Marta Manowska miała podkoloryzować swój życiorys. Jak wynoika z artykułu Press, większość aktywności zawodowych sprzed „Rolnika” mają być nieprawdziwych. Autorka tekstu miała kontaktować się z ówczesnymi szefami, którzy zaprzeczyli współpracy z Manowską.

Marta Manowska opowiedziała o swojej drodze zawodowej

Teraz do medialnych zarzutów odniosła się sama gwiazda TVP. Marta Manowska na swoim InstaStory opisała cale swoje życie, rozpoczynając od miejsca urodzenia. Każdy etap opatrzyła archiwalnym zdjęciem. Swoje wszystkie praktyki i doświadczenia zawodowe zaprezentowała tak, jak wcześnie je przedstawiała i nie ukrywała, że jest to odniesienie do wspomnianego artykułu.

„Zawsze byłam ruchliwa i trzymałam się mocno w ryzach. W liceum roznosiłam ulotki, pracowałam w salonach samochodowych, prowadziłam jazdy próbne. Na studiach już dorabiałam, ucząc dzieci języka angielskiego, sama uczyłam się hiszpańskiego. I tu zaczynają się schody” – czytamy na profilu Marty Manowskiej. Dodała, że problemem był wybór kierunku studiów. Dostała się na politologię i socjologię. Wybrała ten pierwszy, a kiedy ktoś zrezygnował z kulturoznawstwa, przeniosła się właśnie tam. Następnie w ramach programu Socrates wyjechała do Hiszpanii. Ta Manowska także nie próżnowała, brała udział w zajęciach z historii sztuki i pisała scenariusze.

Marta Manowska po skończonych studiach wyprowadziła się do Krakowa i zaczęła swoją przygodę z aktorstwem. Jak zdradziła, brała udział w wielu castingach i warsztatach — miała występować też w Teatrze IMKA i Capitol. Doświadczenie telewizyjne zebrała dzięki pracy przy programach „Ugotowani” i „Bitwa na głosy”. Później dostała się do show „Rolnik szuka żony”. W swoich wpisach celebrytka wspomniała też o kontrowersyjnej książce „Bytomianie — ich życie i miasto”. Mimo innych informacji podanych przez Press Manowska podkreśliła, że pisała ją z kolegą z roku.

