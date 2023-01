„Pitch Perfect” i „Minionki”. W sobotę w telewizji wiele hitów

„Rysiek Lwie serce” – 8.40 POLSAT



Historia chłopca, który mimo wielu przeciwności losu, dąży do spełnienia swojego marzenia – pragnie zostać rycerzem.



„Powrót siedmiu wspaniałych” – 12.30 TVP1



Małe miasteczko jest terroryzowane przez bandziorów. Zdesperowani osadnicy najmują siedmiu rewolwerowców, którzy mają rozprawić się z agresorami.



„Lemur zwany Rollo” – 14.35 TVN



Pracownicy londyńskiego zoo zmagają się z nowym właścicielem, dla którego liczy się tylko zysk.



„Minionki” – TVN 20.00



Minionki Kevin, Bob i Stuart przemierzają świat w poszukiwaniu Złego Szefa. Na Florydzie, podczas tajemnej konwencji złoczyńców poznają Scarlett O'Haracz. Wplątują się w najdziwniejsze przygody.



„Pitch Perfect” – TVN 21.55



Beca, studentka pierwszego roku na Barden University, dołącza do damskiego chóru szkolnego, The Bellas, który startuje w zawodach a capella.



„Dziewczyna warta grzechu” – 23.35 TVP2



Żonaty reżyser teatralny z Broadwayu zakochuje się w prostytutce, która pragnie zostać aktorką. Wbrew wysiłkom ułatwia dziewczynie drogę do kariery.Czytaj też:

