Co dziś w „Barwach szczęścia”? Oliwka oszaleje z zazdrości. Patryk zerwie kontakt z 14-latką?

Co dziś w „Barwach szczęścia”? Damian wyznaje Sebastianowi, że zupełnie nie rozumie zachowania Renaty i jej nagłego chłodu. Dominika namawia przyjaciółkę, by w końcu była z Wójcikiem szczera skoro aktualnie zawrócił jej w głowie podkomisarz Kodur. Gdy Renata wychodzi na chwilę z Feel Good, w lokalu zjawiają się nagle obaj jej „adoratorzy” i od razu zaczynają się kłócić. Ewelina cieszy się, bo dzięki Patrykowi poprawia ocenę z historii, a do tego zaczyna rozmawiać z chłopakiem o swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość. A bliska „przyjaźń” Jezierskiego z uczennicą coraz bardziej niepokoi Oliwkę. Basia – podobnie jak Urszula – proponuje Arturowi pomoc w znalezieniu „normalnego” mieszkania, ale ten woli jednak zostać w squacie. Grzelakowa jego wybór akceptuje i daje przyjacielowi prezent: lampę, z której korzystał kiedyś jej mąż.

„Barwy szczęścia”. Opis serialu

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Gdzie emitowany jest serial „Barwy szczęścia”?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

