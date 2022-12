Sylwester TVP jednak z zagraniczną gwiazdą. Kogo zobaczymy na scenie?

Sylwester w Zakopanem, który organizuje TVP, w tym roku budzi ogromne zainteresowanie. Polskie gwiazdy, które wystąpią podczas koncertu, zostały potwierdzone już w połowie grudnia. Nowy rok z widzami Telewizji Polskiej powita m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kajra i Sławomir, Zenon Martyniuk, zespół Boys, Sara James czy Maja Hyży.

Spore zamieszanie wywołała Melanie C, była członkini Spice Girls, która najpierw ogłosiła swój udział w wydarzeniu, a później ze względu na „niezgodność poglądów” odwołała swój koncert. Mimo że do Sylwestra został zaledwie jeden dzień, to TVP nie traciła nadziei, że na scenie w Zakopanem pojawi się zagraniczna gwiazda. W jednym z programów TVP Info Michał Adamczyk podkreślił, że na scenie ma pojawić się „tajemnicza gwiazda zza oceanu”.

Sylwester w TVP. Stacja zaskoczyła zagraniczną gwiazdą

Sugestie prezentera TVP okazały się trafione, bowiem w piątkowym wydaniu „Pytania na Śniadanie” przekazano, że w Zakopanem wystąpi grupa Black Eyed Peas. Podczas koncertu mają wykonać swoje największe hity: „Where Is the Love?” i „I Gotta Feeling”. Najciekawszym momentem występu bez wątpienia będzie duet z Sarą James „Let's Get It Started”. Wokalistka i członkowie zespołu wspólnie wykonali przebój podczas finału amerykańskiego „Mam talent”.

Jak wynika z medialnych doniesień stacja była w stanie zapłacić zespołowi 2 mln zł, później przekazano, że TVP zapłaciła formacji milion dolarów, czyli blisko 4,5 mln zł. Ostatecznie nie wiadomo jakie honorarium otrzyma Black Eyed Peas, ale Telewizja Polska przekazała, że występ zespołu jest możliwy dzięki sponsorom „Sylwestra Marzeń z Dwójką”. Głównym sponsorem jest koncern PKN Orlen.

Black Eyed Peas na „Sylwestrze Marzeń z Dwójką”

Black Eyed Peas to formacja, która powstała w 1995 roku w Los Angeles. Obecnie w skład wchodzą: amerykański raper i piosenkarz Jaime Luis „Taboo” Gomez, b-boy, raper, producent muzyczny i perkusista Apl.de.ap (właśc. Allen Pineda Lindo), a także raper, producent i multiinstrumentalista Will.i.am (właśc. William James Adams).

U szczytu popularności grupa była nieco większa, w jej skład wchodziła także wokalistka Fergie. Gwiazda jednak nie pojawi się w Zakopanem.

Czytaj też:

QUIZ z filmów, w których bohaterowie świętują SylwestraCzytaj też:

Sylwestrowa Moc Przebojów. Gwiazdy znów zaskoczą stylizacjami