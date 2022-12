„To właśnie miłość”, kolędowanie i „Listy do M. III”. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w Boże Narodzenie!

Moje Betlejem. Skaldowie i przyjaciele – TVP1 10.30



Bracia Jacek i Andrzej Zielińscy wraz z rodziną i przyjaciółmi zaśpiewają kolędy i pastorałki z płyty "Moje Betlejem". Tradycyjne i autorskie utwory zabrzmią w kościele w Opactwie Cystersów w Krakowie.



„Kogel-Mogel” – TVP1 15.05



Dziewczyna ze wsi, Kasia Solska, dostaje się na studia i ucieka z domu do Warszawy, gdzie znajduje pracę jako niania.



„Listy do M. III” – TVN 20.00



Losy kilkorga bohaterów ponownie przeplatają się w Wigilię Bożego Narodzenia.



„Wybuchowa para” – TVP2 20.00



Agent Roy wplątuje atrakcyjną June w niebezpieczną intrygę. Razem muszę uciekać przed ścigającymi ich terrorystami.



„Rolnik szuka żony” – TVP1 20.20



Program, w którym pięciu rolników szuka miłości życia. Mają wszystko - dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im tylko partnerki, która zechce dzielić z nimi radości i smutki dnia codziennego.



„Zupa nic” – TVP1 21.25



Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.



„To właśnie miłość” - TVP1 23.10



Dziesięć historii o miłości, a każda w innym wydaniu.



„Miss Agent 2 uzbrojona i urocza” – TVN 22.15



Odsunięta od pracy operacyjnej Gracie ponownie wkracza do akcji, gdy porwana zostaje jej przyjaciółka, Miss Stanów Zjednoczonych.



„Rodzinny dom wariatów” – POLSAT 22.15



Podczas świąt Bożego Narodzenia w domu Stone'ów wybucha konflikt, gdy najstarszy syn przyjeżdża z nową narzeczoną.

