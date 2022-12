Świąteczny odcinek „Rolnik szuka żony” bez ulubieńców. Kogo zabraknie?

Już w wieczór Bożego Narodzenia na antenie TVP1 widzowie obejrzą świąteczny odcinek 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”. W nim Marta Manowska odwiedzi cztery szczęśliwe pary z ostatniego sezonu: Tomasza i Justynę, Michała i Adriannę, Klaudię i Valentyna oraz Tomka i Kasię.

Świąteczny odcinek jest też co roku szansą na to, aby pokazać co słychać u par z innych edycji show. Wszyscy w tym roku liczyli na popularnych w sieci Annę i Grzegorza Bardowskich. Okazuje się jednak, że nie pojawią się oni na antenie TVP1. Poinformowała o tym sama rolniczka na Instagramie. „Nie będzie nas, ale będziemy oglądać” – napisała.

Zaręczyny w świątecznym odcinku „Rolnik szuka żony”?

Czego jednak widzowie mogą się spodziewać? Fani programu powinni pamiętać, że Tomasz R. planował zaręczyny w finale „Rolnik szuka żony 9”. „W święta może się więcej wydarzy, może jakiś pierścionek zaręczynowy” – stwierdził. W zapowiedzi ostatniego epizodu przed Nowym Rokiem słyszymy, jak mówi: „Czy to się dzieje naprawdę, czy to mi się śni”. Fani show są przekonani, że para jest już narzeczeństwem albo stanie się to w finałowym odcinku.

Kiedy świąteczny odcinek programu „Rolnik szuka żony”?

Świąteczny odcinek programu „Rolnik szuka żony” wyemitowany zostanie 25 grudnia o godzinie 20:20 na antenie TVP1.

