„Nasz nowy dom”. Mamy zdjęcia ze świątecznego odcinka programu. Co czeka widzów?

– Bardzo lubię Boże Narodzenie i jak co roku nie mogę się doczekać spotkania z naszymi rodzinami. Dla mnie to bardzo ważny czas, kiedy możemy spokojnie porozmawiać, mieć bardziej osobisty kontakt, lepiej się poznać, przecież święta to nie tylko biesiadowanie i prezenty, to przede wszystkim rozmowy i bycie razem – mówi Katarzyna Dowbor.

W pierwszym świątecznym odcinku „Naszego Nowego Domu" spotkamy bohaterów z takich miejscowości jak: Dębowce, Urzejowice, Trzek, Piaseczno. – W nowym domu czujemy się rewelacyjnie. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli tak piękny dom. To będą nasze pierwsze święta w nowym domu. Dziewczynki śpią w swoich łóżeczkach. Ja niedługo podejmuję pracę. – opowiada Pani Kasia z miejscowości Dębowce.

Świąteczny odcinek programu „Nasz nowy dom”

Bohaterowie w programie dostają nie tylko nowy dom, ale też siłę, pewność siebie, chęć do działania i budowania jeszcze lepszej przyszłości. W tym roku świąteczne spotkanie ekipa show zorganizowała w Wielkopolsce. W zabytkowych zabudowaniach pałacu i folwarku bohaterowie programu spędzają czas z Katarzyną Dowbor, architektami i kierownikami ekip budowlanych. Będzie czas na długie rozmowy przy choince, kolędowanie, jedzenie świątecznych potraw i wspólne dekorowanie pierników.

Dowiemy się, jak rodzinom mieszka się w nowych domach, co im się najbardziej podoba w nowych wnętrzach, jak zmieniło się ich życie w ostatnim czasie. Oczywiście nie zabraknie też prezentów, które wręczy Mikołaj. W tym rok, tak jak i w ubiegłym, wcieli się w niego kierownik budowy Przemek Oślak. Obejrzyjcie już fotki ze świątecznego odcinka.

Emisja pierwszego świątecznego odcinka programu „Nasz nowy dom” już w niedzielę 11 grudnia o godz. 17:40 w Polsacie.

