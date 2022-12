„Na Wspólnej”. Kamil spędza namiętną noc u dyrektor Kolendy i zostaje przyłapany

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3536?

Kamil spędza namiętną noc u dyrektor Kolendy! Tymczasem Zuza wraca z Wrocławia i jest zdziwiona, że męża nie ma w domu... Rano kochankowie żegnają się pod blokiem Anny. Widzi ich matka Kolendy. Włodek posądza Beatę o zdradę. Wójcikowa wyjaśnia mu wszystko i błaga, żeby nie mówił nic Pawłowi… W domu Wójcikowie nie mogą znaleźć aktu urodzenia Gucia – potrzebują go do chrztu. W tym samym czasie Emil wręcza akt urodzenia syna jakiemuś mężczyźnie, który pyta go, czy jest pewny tego, co robi.

Gosia wychodzi dziś z ośrodka odwykowego. Kiedy Błażej przyjeżdża po żonę, ta nie cieszy się na jego widok. W domu Błażej robi, co może by ułatwić Gosi powrót do normalnego życia. Coś jednak idzie nie tak – wieczorem w progu mieszkania Zimińskich staje ich zapłakana córka.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

