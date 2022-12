Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzi nowy program w TVN. W sieci hejt

W sobotę 3 grudnia na TVN Style wyemitowano pierwszy odcinek programu „In vitro. Nauka czy cud”, który prowadzi Małgorzata Rozenek-Majda. Show obalać ma mity i przekraczać tabu, a prezenterka ma w nim dzielić się z widzami swoim doświadczeniem w tym temacie. 44-latka sama urodziła dzięki metodzie in vitro trzech synów i dzięki temu doskonale rozumie ludzi, z którymi się spotyka.

„Przez ostatnie 2 lata towarzyszyłam czterem parom, które starały się o dziecko. Razem przeżyliśmy najtrudniejsze i najpiękniejsze chwile procedury In Vitro. Ten program pokazuje jak ważny i trudny jest to temat dla tysięcy par w Polsce. Poznajcie historie wyjątkowych ludzi i zobaczcie jak wygląda cała procedura zarówno oczami bohaterów jak i ekspertów” – opisała na swoim Instagramie program Rozenek-Majdan, zamieszczając kilka fotek z planu produkcji.

„Teraz widać jak bez photoshopa naprawdę wygląda”; „Czy jest jakiś temat, na którym ta kobieta się nie zna? No przecież alfa i omega w każdym temacie. Za chwilę będzie o lotach kosmicznych. Tym ważnym tematem nich zajmą się eksperci”; „Dajcie jej jakiś dubbing”; „Dla motłochu takiego, jak ta, co prowadzi to g****” – tego typu komentarze przeczytać można pod wideo promującym show.

Rozenek-Majdan dementuje informacje o odejściu z TVN

To nie pierwszy raz, kiedy sieć zalewają hejterskie komentarze pod adresem Rozenek-Majdan. Już niemal co tydzień w sieci pojawiają się nieprawdziwe informacje, że 44-latka pożegna się z „Dzień dobry TVN”. W poniedziałek 21 listopada portal Pomponik, powołując się na anonimowego informatora podał, że posada Rozenek-Majdan w „Dzień Dobry TVN” „wisi na włosku”. Źródło serwisu twierdziło, że „decyzje na górze już zapadły”. – Małgosia cieszy się ogromną sympatią kierownictwa i nie można jej odmówić profesjonalizmu, ale ignorowanie miażdżących opinii widzów i internautów nie jest możliwe na dłuższą metę. Hejt, który się na nią wylewa, to sytuacja bezprecedensowa w historii tego programu, a przecież podstawą dobrej śniadaniówki jest sympatia widzów do prowadzących. Bez tego ciężko mówić o choćby nadziejach na sukces – przekazał informator.

Do tych rewelacji postanowiła odnieść się sama Rozenek-Majdan. – Pomponik po raz kolejny wprowadza swoich czytelników w błąd. Co więcej, zupełnie świadomie. My dalej pracujemy spokojnie, przygotowując dla naszych widzów kolejne ciekawe wydania. Do zobaczenia już za tydzień we wtorek – powiedziała w rozmowie Plotkiem gwiazda.

