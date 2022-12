„Kuchenne Rewolucje”. W Kępnie polecą talerze. Magda Gessler poczuje się oszukana

Zamieszkane przez kilkanaście tysięcy mieszkańców Kępno, korzenie ma aż średniowieczne. W pobliżu krzyżują się szlaki ze Śląska do Poznania i z Wrocławia do Warszawy. I właśnie przy ulicy Warszawskiej mieści się Kulinarna Warszawka, lokal prowadzony przez Elżbietę. Właścicielka przez dwadzieścia lat pracowała w gastronomii, gotując w cudzych restauracjach. Wreszcie półtora roku temu, postanowiła spełnić marzenie o własnym biznesie. Swoim gościom serwuje dania domowe, ma być smacznie jak u mamy. Tyle, że chyba nie do końca jest, bo Warszawka świeci pustkami i daleko jej do rozmachu stolicy.

Pani Elżbieta zamiast zarabiać, dopłaca do restauracji. Chcąc zejść z kosztów szuka najtańszych produktów, sama siebie nazwała królową promocji. Ale czy tędy droga? Najtańszy produkt to często produkt niesmaczny i niezdrowy, a ludzie to czują i omijają lokal szerokim łukiem. Nie ominie go jednak Magda Gessler. Znana restauratorka z Warszawy do Kulinarnej Warszawki przemierzyła setki kilometrów, by zawalczyć o smak, jakość i gości.

Najnowszy odcinek „Kuchennych Rewolucji” już dziś o 21:35 na antenie TVN.

