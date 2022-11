„Pierwsza miłość”. Marysia organizuje poszukiwania córki

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Tomek w panice tłumaczy Kindze zaistniałą sytuację. Okropnie się czuje przez to, że zaniedbał powierzoną mu opiekę nad kuzynką. Tymczasem Julka stara się na własną rękę dojechać do kliniki, w której leży Michał. Czy bezpiecznie dotrze do celu? Marysia prosi przyjaciół, by pomogli jej w poszukiwaniach córki.

Natomiast Samuel wręcza Weronice kwiaty, wspominając ich ważny dzień. Weronika jest zaskoczona jego wyznaniem. Stara się ukryć przed Kacprem przeszłość związaną z Samuelem. Jest jej przykro, gdy mąż nie stawia się na umówiony lunch. Samuel wykorzystuje sytuację. Tymczasem Brian oznajmia Barbarze, że nie zamierza wykonywać przydzielonego mu przez ekipę filmową zadania. Celina ma do Briana pewną prośbę, chciałaby nauczyć się czegoś nowego.

