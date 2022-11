„Święty” – nowy komediowy serial w Polsacie. Kiedy premiera?

„Święty” to komedia obyczajowa, której akcja rozgrywa się w podwrocławskim Uroczysku. Zbiorowym bohaterem tego serialu jest barwna lokalna społeczność z sołtysem Białachem, miejscowym rekinem biznesu – Kordasem, proboszczem Wojtalą i sierżantem Żbikowskim na czele. Ton w miasteczku nadają jednak panie, wśród których prym wiodą gospodyni plebanii – Jolanta, oddana pacjentom lekarka – Laura, posterunkowa Magda oraz przebojowe córki Kordasa: Luiza i Tamara.

Jedno jest pewne – możemy liczyć zarówno na zaskakujące zwroty akcji, jak i prawdziwie miłosne perypetie i intrygi rodem z rasowego kryminału, przede wszystkim jednak będziemy świadkami wielu zabawnych sytuacji.

„Święty” – o czym jest serial?

Spokój tytułowego bohatera, sołtysa Mikołaja Białacha (Mariusz Węgłowski) tym razem burzy przyjazd niejakiego Adriana (gościnnie: Rafał Cieszyński). „Święty” stanie się nadzwyczaj zazdrosny o swoją narzeczoną, Laurę (Anna Iberszer). Tymczasem Krzysztof Kordas (Michał Milowicz), zdradzony, okradziony i porzucony przez młodą żonę w finale poprzedniego sezonu, teraz postanowi zostać ojcem roku i nadrobić stracony czas, zacieśniając więź z córkami i wdrażając je w rodzinny biznes. W rezultacie Luiza (Klaudia Sokołowska) i Tamara (Kaja Walden) będą musiały przeprowadzić się do Uroczyska i rozpocząć pracę w przetwórni.

Na posterunku policji nadchodzi czas zmian. Podkomisarz Skóra (Joanna Kupińska) po przeszkoleniu podwładnych sierżanta Żbikowskiego (Wojciech Dąbrowski) – Magdy (Elżbieta Trzaskoś) i Kuby (Mateusz Dymidziuk) – podejmie decyzje personalne. Prywatnie Kubę czeka gorący romans, natomiast Magda ma nadzieję, że po zdemaskowaniu Arlety, w jej związku z Bartoszem (Maciej Brzoska) zapanuje miłosna sielanka.

Duże zmiany szykują się też na parafii. Na razie jednak Ksiądz Wojtala (Sasza Reznikow), Ksiądz Marek (Przemysław Cypryański), Jolanta (Jolanta Niedźwiecka) i organista Lucjan (Mariusz Gagatek), pochłonięci codziennymi sprawami, niczego się nie spodziewają. Do Uroczyska powróci Michał (Mariusz Dzyruk), który z powodu choroby morskiej musiał zrezygnować z rejsu na Karaibach i teraz usycha z tęsknoty za Czarną (Pamela Płachtij). Z kolei Zenek (Tomasz Oświeciński) i Bogna (Olga Szomańska) założą salon piękności, w którym postanowią zatrudnić francuskiego stylistę. Wróbel (Kazik Mazur) zaś będzie usiłował realizować swoje kolejne pomysły na zdobycie pieniędzy i drugiej połówki. Gościnnie wystąpią też Krzysztof Ibisz i Bartek Żukowski.

„Święty” - kiedy emisja?

Premiera serialu „Święty” już 8 listopada, we wtorek od godziny 18.00 do 21.30 na antenie Polsat Seriale. Na widzów co tydzień czeka aż osiem nowych odcinków. Produkcja będzie emitowana od szóstego sezonu.

Czytaj też:

„Rysa”. Nowy kryminalny serial. Kiedy premiera?Czytaj też:

Skandal wokół „The Crown”. Elizabeth Debicki o grze Diany z mediami