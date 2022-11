Wpadka w „Familiadzie”. Poprawne odpowiedzi okazały się... błędne

„Familiada” to teleturniej emitowany od niemal 30. lat. Zasady jednak okazują się zaskakujące, na co zwrócili uwagę internauci. W ostatnim odcinku ankietowani podali błędne odpowiedzi, a to za nie uczestnicy otrzymali punkty.

„ Familiada” na antenie TVP gości już niemal od 30. lat. Mimo to teleturniej prowadzony przez Karola Strasburgera jest uwielbiany przez widzów. Pytania czasem bywają odrobinę podchwytliwe, ale zazwyczaj nie dochodzi do kontrowersji. Uczestnicy wysokie punktacje otrzymują za odpowiedzi, które zdobyły najwięcej głosów ankietowanych. „Familiada”. Uznano błędne odpowiedzi W odcinku „Familiady”, który Telewizja Polska wyemitowała w niedzielę 6 listopada 2022 roku, padło pytanie, które wydawało się łatwe. Takie jednak nie było, co udowodniły odpowiedzi ankietowanych. Konkurowały ze sobą jak zwykle dwie drużyny. Tym razem były to „Kickboksereki” i „Wyspani”. Uczestnicy usłyszeli pytanie o przykłady dyscyplin sportowych, gdzie nie ma remisu. Przedstawicielka „Kickbokserek” odpowiedziała: szachy. Z tym typem zgodziło się 11 ankietowanych. Innego zdania byli jednak fani programu. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Okazuje się, że remis w szachach nie tylko się pojawia, ale także ma specjalną nazwę. Nazywa się go patem. „Tak się zastanawiam, czemu uznano szachy. Tam remisów jest wręcz więcej niż rozstrzygnięć”; „Ktoś tam ogarnia, że w szachach akurat remis jest najczęstszym rozstrzygnięciem na najwyższym poziomie?”; „W szachach jest możliwy remis, więc edukować się i jeszcze raz edukować” – czytamy w komentarzach. Mimo to teleturniej rządzi się swoimi prawami. W „Familiadzie” uczestnicy otrzymują punkty za podanie tych samych odpowiedzi, co ankietowani. Czytaj też:

