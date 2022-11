Norbi o kontrowersyjnym odcinku. Chodzi o wagę uczestnika

Kilka dni temu na antenie TVP wyemitowano odcinek „Koła fortuny”, który wywołał w widzach mieszane uczucia. Chodzi o komentarz, na który pozwolił sobie prowadzący Norbi. Gwiazdor zaczął komplementować uczestnika, który zrzucił sporo kilogramów. Trwało to przez dłuższy czas, a pochwał i nawiązań do zdrowego życia nie było końca. Wydaje się jednak, że wokalista nie dostrzegł drugiej uczestniczki, która ma pełniejsze kształty. Kiedy prowadzący rozpływał się nad mężczyzną po metamorfozie, kobieta stała z nietęgą miną.

Norbi o zamieszaniu wokół wagi uczestnika Koła fortuny

Nie umknęło to uwadze widzów, którzy negatywnie odnieśli się do wypowiedzi celebryty. W komentarzach pojawiło się wiele negatywnych ocen. Norbiemu nie pozostało nic innego, jak próbować się wytłumaczyć z tej sytuacji. Gwiazdor w rozmowie z Plejadą powiedział, że... nie pamięta tego momentu. – Jestem tym zaskoczony. Nawet nie wiem, co powiedzieć. (...) Nie pamiętam za bardzo tego odcinka, ponieważ nagraliśmy ich bardzo dużo, ale pamiętałbym, gdyby pojawiła się tam jakaś sytuacja, która byłaby niezręczna. Jestem zaskoczony, że jest jakiś szum – powiedział.

Podkreślił też, że gdyby uczestniczka poczuła się urażona, to zapewne by mu to zasygnalizowała. – Skoro ja tego nie pamiętam, to wszystko musiało być okej. Poza tym nikt nie miał żadnych pretensji. Uczestnicy po odcinku zawsze są uśmiechnięci i zadowoleni. Pamiętałbym, gdyby ktoś podszedł do mnie i powiedział: Słuchaj, przesadziłeś, to nie wypada". Nie zwracałem się przecież do pani Renaty – dodał prowadzący „Koło fortuny”.

