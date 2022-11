„Nasz nowy dom”. We wsi Piaseczno już po remoncie! Zobaczcie spektakularną metamorfozę

Efekty remontu ekipy „Nasz nowy dom” we wsi Piaseczno nieopodal Włocławka

Rodzina ze wsi Piaseczno nieopodal Włocławka nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Dom samotnej matki zmienił się nie do poznania za sprawą ekipy programu „Nasz nowy dom”. Zobaczcie te wnętrza.

Pani Teresa zgłosiła się do programu Katarzyny Dowbor, ponieważ mieszkała z trójką swoich dzieci w bardzo starym, pokrytym eternitem domu. Jeden z jej synów, jedenastoletni Oskar, przyszedł na świat z wadą serca, doszło też do porażenia mózgowego, dlatego wymaga stałej opieki pani Teresy. Kuba i Hubert są sportowcami – trenują piłkę nożną w klubie. Niestety dom rodziny nie był dla nich ani bezpieczny ani wygodny. Brakowało łazienki, stary dach przeciekał, w budynku było wilgotno. Pozrywane zostały podłogi, a nikt z domowników nie miał swojego bezpiecznego azylu. Nasz nowy dom. Niezwykła metamorfoza we wsi Piaseczno Remont okazał się dla ekipy programu ogromnym wyzwaniem. Przyznali, że w domu trzeba zrobić dosłownie wszystko. Nie poddali się jednak i wyczarowali prawdziwą metamorfozę, dając nowe życie domownikom. W galerii zobaczyć możecie, jak zmienił się ten dom. Trudno uwierzyć, że to te same wnętrza. Kiedy oglądać nowe odcinki? Premierowe odcinki programu „Nasz nowy dom” w każdy czwartek, od 1 września, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu. Program „Nasz nowy dom" na zlecenie Telewizji POLSAT produkuje firma Constantin Entertainment. Czytaj też:

TRUDNY QUIZ z wiedzy ogólnej. Mistrzowie zdobywają 11/15!Czytaj też:

Najbliższe dni na Netflix. Co nowego obejrzymy? Lista

„Nasz nowy dom”. We wsi Piaseczno już po remoncie! Dom zmienił się nie do poznania Galeria: