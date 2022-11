„Nasz nowy dom”. Ekipa stanie przed ogromnym wyzwaniem! Tak wygląda ich dom

Piaseczno to rolnicza wieś nieopodal Włocławka. W bardzo starym, pokrytym eternitem domu mieszka pani Teresa z trzema synami: czternastoletnim Kubą oraz jedenastoletnimi bliźniakami – Oskarem i Hubertem. Oskar przyszedł na świat z wadą serca, doszło też do porażenia mózgowego, wymaga stałej opieki pani Teresy. Kuba i Hubert są sportowcami – trenują piłkę nożną w klubie. Niestety dom rodziny nie jest ani bezpieczny ani wygodny.

Przede wszystkim brakuje w nim łazienki, stary dach podcieka, w budynku jest wilgotno. Podłogi są pozarywane, nikt w zasadzie nie ma swojego miejsca, ani do nauki, ani do wypoczynku. Remont tego domu jest ogromnym wyzwaniem, tu trzeba zrobić po prostu wszystko. Zabierają się za to Martyna Kupczyk i Przemek Oślak z ekipą. W naszej galerii obejrzeć możecie zdjęcia przed remontem domu pani Teresy.

Cały nowy odcinek „Naszego Nowego Domu” już w dziś, w czwartek 3 listopada o godzinie 20:05 w Polsacie.

Czytaj też:

Polska konstytucja nie zakazuje małżeństw jednopłciowych. Czy coś się zmieni?