Małgorzata Rozenek-Majdan przeprowadziła wywiad z byłym mężem. Temat jest bolesny

Jacek Rozenek w połowie maja 2019 roku przeszedł udar, po którym trafił do szpitala. Wówczas okazało się, że aktor ma problemy z mówieniem, ale także z poruszaniem się. Prawa strona ciała była niemal w całości sparaliżowana. Po długotrwałej rehabilitacji i zajęciami z logopedą aktor wrócił do formy.

Jacek Rozenek o swoich doświadczeniach zaczął opowiadać publicznie. Nie tylko napisał książkę, ale coraz częściej pojawia się wywiadach. We wtorek 1 listopada 2022 roku pojawił się w „Dzień Dobry TVN”. Co ciekawe, wywiad z aktorem przeprowadziła Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka obecnie jest żoną piłkarza Radosława Majdana, ale była też związana z aktorem. Wyszła za niego w 2003 roku, para doczekała się dwóch synów: Tadeusza i Stanisława. Prezenterka i aktor rozstali się po 10 latach. Rozenek-Majdan nie ukrywa jednak, że przez ich przeszłość mężczyzna zawsze będzie jej bliski.

Małgorzata Rozenek-Majdan przeprowadziła wywiad z Jackiem Rozenkiem

W materiale „Dzień Dobry TVN” wspomnieniami z tamtego tragicznego okresu nie dzielił się tylko Jacek Rozenek, ale też matka jego dzieci. Żona Radosława Majdana wspomniała telefon ze szpitala. – Jeżeli pani chciałaby, żeby chłopcy pożegnali się z tatą, to proszę przyjechać... Nie wiedziałam, co się dzieje, to poczucie, że dzieci mogą stracić ojca... – opowiadała przed kamerami. Aktor wyznał, że dalej walczy o pełny powrót do formy. Podkreślił, że wciąż ma problemy z pamięcią. Zdradził, że w dochodzeniu do siebie pomaga mu 60-kilogramowy pies Bunio. – On daje mi wszystko – podkreślił ojciec Tadeusza i Stanisława.

Jacek Rozenek przyznał, że obecnie stara pomagać osobom w podobnej sytuacji. – Teraz jeżdżę po ośrodkach i rozmawiam z udarowcami. Są ludzie po 10 latach po udarze, którzy siedzą na wózkach, a mogliby wstać. Powinni chcieć żyć, niezależnie od wszystkiego, chcieć poruszać się normalnie, nie na wózku, nie z kulą, to jest do załatwienia. Nie wolno się poddawać – powiedział.

