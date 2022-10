Iwona Pavlović o pierwszym mężu. Nowa kobieta wprowadziła się tydzień po niej

Iwona Pavlović, która od początku istnienia w Polsce „Tańca z Gwiazdami” jest jurorką w show, swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku 15 lat. Wówczas poznała swojego przyszłego męża, z którym połączyła ją pasja. – Już na pierwszym obozie zwróciliśmy na siebie uwagę. Najpierw był taniec, potem pojawiło się uczucie – wyznała w rozmowie z „Super Expressem”. Para pobrała się w 1989 roku. Rok później założyli szkołę tańca. Czarna Mamba i jej ówczesny mąż mają na swoim koncie wiele zwycięstw. – Dużo mu zawdzięczam. To jedna z nielicznych osób, którym nie brakuje cierpliwości. Starannie szlifował nasze układy. Dłubał krok po kroku, żeby wydłubać zwycięstwo – podkreślała.

Iwona Pavlović o pierwszym małżeństwie. Dlaczego się skończyło?

Małżeństwo Pavlović nie przetrwało jednak próby czasu. Do związku wkradła się rutyna, ale Arkadiusz i Iwona Pavlović żyli w pewnego rodzaju układzie. Wszystko zmieniło się, kiedy jurorka „Tańca z Gwiazdami” poznała innego mężczyznę – Wojciecha Oświęcimskiego. Wówczas postanowiła rozwieść się z nastoletnią miłością. – Arek żył swoim życiem i w momencie jak się zakochałam, to ja tylko odeszłam, a media rozbuchały, że to ja ta niedobra. (...) To, że Arek funkcjonował wcześniej w różnych związkach, to było ok, ale kiedy ja powiedziałam, że odchodzę, to już jestem niegrzeczną dziewczynką. Ja też wiedziałam o tych związkach, ale mieliśmy partnerski fajny układ – wyznała w programie „Zrozumieć kobietę”. Do definitywnego rozstania doszło w 2008 roku. Jej były mąż nie wydawał się zrozpaczony, ponieważ już tydzień po tym wydarzeniu zamieszkała z nim inna partnerka.

Zarówno Iwona Pavlović jak i Arkadiusz Pavlović kolejny raz stanęli na ślubnym kobiercu. – Prywatnie nasze drogi się rozeszły, ale do dziś mamy ze sobą kontakt. Pracujemy razem, mój mąż zna Arka, ja znam jego żonę. Szanujemy się i myślę, że czujemy podziw dla siebie nawzajem – podkreśliła Czarna Mamba w rozmowie z „Super Expressem”.

