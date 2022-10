„Top Model”. Martyna szczerze o swojej figurze. Zdradziła, jaki nosi rozmiar

Martyna Kaczmarek została doceniona przez jury „Top Model” i mieszka w sławnym domu, w którym razem z innymi uczestnikami walczy o główną nagrodę. Trzeba jednak przyznać, że budzi skrajne emocje. Uczestniczka dość mocno wyróżnia się na tle innych. Chodzi o figurę – celebrytka promuje niedoceniany jeszcze plus size. Stara się podkreślać ciałopozytywność.

Niedawno internauci dość ostro ocenili jej udział w nagiej sesji. Według fanów programu problemem nie jest sylwetka, która już na pierwszy rzut oka różni się od ciał reszty uczestników, ale przede wszystkim brak wyrazistości. Aspirująca modelka zdaje się tym jednak nie przejmować i chętnie mówi o swojej figurze. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych zdradziła, ile waży. Martyna Kaczmarek napisała wówczas, że waga wskazuje 86 kilogramów.

„Top Model”. Martyna zdradziła, jaki nosi rozmiar

Uczestniczka „Top Model” jednak już przed obecną edycją zdobyła rzeszę obserwatorów. Jej instagramowy profil śledzi ponad 140-tysięczne grono fanów. Mimo że emisja najnowszej edycji programu jeszcze trwa, to celebrytka chętnie bryluje na salonach.

Kiedy ostatnio pojawiła się na jednej ze ścianek, reporter Pudelka zapytał ją to, jak otoczenie zareagowało na jej udział w show. – Było całe spektrum opinii i emocji z tym związanych, były osoby, które się z tego bardzo cieszyły, ale też takie, które się z tego nie cieszyły i postanowiły zrezygnować z obserwowania mnie. I to jest, jak najbardziej w porządku, bo każdy z nas wybiera swój sposób, aby realizować swoje marzenia – wyznała. Padło też pytanie o rozmiar, w jakim nosi ubrania. – Ja noszę rozmiar 42. To jest jeden z najpopularniejszych rozmiarów w Polsce wśród kobiet – podkreśliła.

Czytaj też:

Chylińska na nowej płycie o trudnym macierzyństwieCzytaj też:

Patrycja Markowska o rodzinnej tradycji. Na cmentarz zabiera... piwo