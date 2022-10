Polsat i TVP już pracują nad tegorocznym Sylwestrem. Koszty robią wrażenie

Telewizja Polska i Zakopane według portalu Wirtualne Media nie podpisały jeszcze konkretnej umowy, ale prace związane z organizacją widowiska w tym mieście mają już trwać. Wiadomo już, że można spodziewać się przyjazdu Zenka Martyniuka, obok którego jak zwykle pojawi się wiele innych polskich gwiazd. Listy artystów jak na razie jednak nie zdradzono. Nie wiadomo też, którzy z zagranicznych wykonawców w tym roku uświetnią „Sylwestra Marzeń” swoją obecnością. Wszystko utrzymywane jest w ścisłej tajemnicy.

Sylwester Marzeń na pewno się odbędzie. Raczej w Zakopanem

Pewne jest, że decyzja o organizowaniu flagowego wydarzenia TVP została już podjęta. Business Insider podaje, że koszt tego przedsięwzięcia może sięgnąć nawet 10 milionów złotych. Byłaby to już kolejna tak wielka impreza w Zakopanem, które gości imprezę Telewizji Polskiej od 2016 roku. Każdy kolejny Sylwester widzowie jedynki świętowali z widokiem właśnie na to miejsce. Wyjątkiem był jedynie rok 2020, kiedy z powodu pandemii wszystko przeniesiono do Ostródy.

Sylwestrowa Moc Przebojów również w przygotowaniu

Swoją imprezę organizuje również Polsat. Sylwestrowa Moc Przebojów ma w tym roku odbyć się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tamtym roku województwo śląskie po początkowym zamieszaniu wycofało się ze współudziału w kosztach wydarzenia. W tym roku również nie zamierza dokładać do zabawy prywatnej stacji telewizyjnej. Koszt tej zabawy noworocznej ma wynieść około 5 milionów złotych. Podobnie jak konkurencja, Polsat nie zdradza jeszcze nazwy zaproszonych wykonawców.

