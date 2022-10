„Hotel Paradise”. Nowy uczestnik zaskoczył widzów. Chce zostać prezydentem

Szósta edycja „Hotelu Paradise” zadebiutowała na antenie TVN7 29 sierpnia. Uczestnicy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku, ponieważ osoba, której nie udało się stworzyć pary, opuszcza program. Aby osiągnąć swój cel, uwodzą, zawierają sojusze i często prowadzą wyrafinowaną grę. Dla utrudnienia gry, co tydzień w hotelu pojawiają się nowi mieszkańcy.

„Hotel Paradise”. Nowy uczestnik zaskoczył widzów

Mimo tego, że sezon zbliża się ku końcowi, to w ostatnim odcinku widzowie poznali kolejnego uczestnika. To 27-letni Grzegorz, który już podczas przedstawienia się wyznał, że ma ambitne plany na przyszłość. – Nazywam się Grzegorz, mam 27 lat, pochodzę z Krakowa, mieszkam w Pruszkowie. Pracuję w logistyce i chcę zostać prezydentem. Dlaczego? Bo jestem do tego stworzony. Siedem lat temu zawód influencer nie istniał w Polsce, a za siedem lat prezydent będzie musiał być influencerem, więc właśnie robimy background pod moją przyszłą kampanię – powiedział.

27-latek mocno argumentował swój pomysł. Nawiązał też do miłości, która teoretycznie jest głównym celem uczestników. – Wszędzie widzę liczby, wszędzie widzę jakieś zależności, które potem analizowane są w mojej głowie. Chciałbym wszystkie te swoje liczby, przemyślenia, moje analizy usunąć, bo jak się człowiek zakochuje, to już nie myśli. Poznałem kiedyś to uczucie i bardzo chciałbym do niego wrócić – podkreślił Grzegorz.

„Hotel Paradise”. Nowy uczestnik odbije Angelikę?

Grzegorz od początku wydaje się być zdecydowany. Nie ukrywa, że w oko wpadła mu Andżelika, której się do tego przyznał. Uczestnicy mają już za sobą kilka rozmów na osobności. 27-latek wydaje się być mocno zdeterminowany. Problemem może być jednak mocne uczucie jego sympatii do kogoś innego. Atrakcyjną blondynkę zajął już Dave. Grzegorz otrzymał immunitet, który ratuje go przed odpadnięciem z programu. O tym, czy uda mu się rozbić związek, dowiemy się już w kolejnych odcinkach programu „Hotel Paradise”.

„Hotel Paradise” jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 20.30 na antenie TVN7.

