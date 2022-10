„Ranczo”. Będzie kontynuacja serialu? Serialowy Więcławski zabrał głos

„Ranczo” rozpoczyna się jako historia Amerykanki polskiego pochodzenia, która przeprowadza się do Wilkowyj po odziedziczeniu małego dworku. Przez lata serial uzbierał dwie Telekamery dla najlepszego serialu komediowego, najlepszego serialu fabularnego oraz Złotą Telekamerę dla najlepszego serialu fabularnego.

Popularny program emitowany w latach 2006-2016 na TVP jakiś czas temu w całości trafił na Netfliksa. Powstały także dwa filmy o bohaterach kultowego „Rancza”, które odniosły spory sukces. Fani mogą obejrzeć tam wszystkie 10 sezonów serii, czyli 130 odcinków.

Będzie kontynuacja serialu „Ranczo”?

Widzowie jednak wciąż czekają i mają nadzieję oglądać kolejne przygody mieszkańców Wilkowyj. Raz na jakiś czas temat pojawia się na nowo, ale niestety zarówno twórcy jak i aktorzy twierdzą, że kontynuacja nie może się udać. Takiego zdania jest też Grzegorz Wons, który wcielał się w rolę Więcławskiego. W ostatnim wywiadzie z „Faktem” wyjawił przyczyny swojego myślenia. – To by było totalne nieporozumienie. Umarł Paweł i jeszcze kilku aktorów. Zmarł też scenarzysta – podkreślił.

W dalszej części wypowiedzi Grzegorz Wons uargumentował swoje przemyśleia. – Trzeba odejść w chwale. Nie widzę powodu, żeby po latach wchodzić do tej samej rzeki. To nigdy nie będzie to samo, co było, bo zrobiliśmy fantastyczną rzecz, możemy z niej być dumni. Nie ma co wracać do tego, co było – powiedział.

Okazuje się zatem, że nie możemy liczyć na kontynuację kultowego serialu „Ranczo”. Mimo to jest wiele gwiazd, które brały udział w produkcji i nie mówią kategorycznego nie. Piotr Pręgowski, Bartek Kasprzykowski, Ilona Ostrowska, Grażyna Zielińska, Artur Barciś czy Cezary Żak nie zajęli stanowiska w tej sprawie.

