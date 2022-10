Cichopek i Kurzajewski pierwszy raz na antenie TVP2 jako para

Katarzyna Cichopek nieustannie jest pod lupą mediów. Najpierw aktorka rozstała się z Marcinem Hakielem, z którym była w związku przez 17 lat, a następnie razem z Maciejem Kurzajewskim przyznali, że są parą. Prezenterzy, którzy w duecie prowadzą program TVP „Pytanie na Śniadanie” byli o to podejrzewani od dawna. Celebrytka z okazji swoich 40. urodzin wybrała się na romantyczną wycieczkę do Ziemi Świętej, w której towarzyszył jej nowy partner. Co ciekawe, Cichopek i Kurzajewski pochwalili się nawet swoim uczuciem na wizji. Podczas jednego z odcinków połączyli się ze studiem „PnŚ” i opowiedzieli o łączącym ich uczuciu.

Widzowie jednak nie są zachwyceni postawą aktorki. Kiedy po urlopie wróciła do „Pytania na Śniadanie”, żeby pochwalić się swoimi umiejętnościami kulinarnymi, w mediach społecznościowych od razu pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

Cichopek i Kurzajewski pierwszy raz na antenie jako para

19 października 2022 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pierwszy raz pojawili się razem w programie. Wrócili do swojej stałej roli, czyli prowadzenia pasma. Para pokazała się w jesiennej scenerii wśród dyń i kolorowych liści. Stres był widoczny gołym okiem. Aktorka mimo sporego doświadczenia ewidentnie musiała wymuszać uśmiech. Było widać, że jest mocno spięta. Na tę okazję była żona Marcina Hakiela wybrała kraciastą koszulę, jasne dżinsy i botki na obcasie. Jej nowy partner wystąpił w szarym golfie, ciemnych spodniach i eleganckich butach. Poranne pasmo rozpoczął temat płukania jamy ustnej.

