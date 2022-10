„Taniec z Gwiazdami”. Wiemy, kto odpadł z programu. Internauci zażenowani werdyktem

W siódmym odcinku „Tańca z Gwiazdami” rywalizowało już tylko pięć par: Natalia Janoszek i Rafał Maserak, Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar oraz Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz. W tym tygodniu wszyscy uczestnicy zatańczyli dwa razy. Raz ze swoimi bliskimi, a podczas drugiego występu odtworzyli jeden z pierwszych tańców. Dzięki temu jurorzy mogli ocenić ich postępy.

Odcinek rozpoczęły występy z bliskimi. To wyjątkowo spodobało się jurorom, ponieważ ich opinie pełne były wyrozumiałości. Już podczas pierwszej części show padła 40-stka. Otrzymała ją jednopłciowa para, czyli Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli z Aggie. Dziewczyna prowadziła format „Prince Charming”, z którego znany jest Jelonek. Niestety nie mogli liczyć na równie wysokie noty podczas drugiego występu. Jury oceniło ich na 37 punktów. 40-stka powędrowała za to do Natalii Janoszek i Rafała Maseraka, którzy po raz drugi wykonali taniec współczesny z drugiego odcinka. Maria Sadowska zaśpiewała dla nich „Jestem tylko dziewczyną”.

Taniec z Gwiazdami – kto odpadł?

W siódmym odcinku „Tańca z Gwiazdami” z programem pożegnała się modelka Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz. Mimo podobnych not od jury, do Wiesława Nowobilskiego i Janji Lesar, to widzowie przeważyli szalę. Chwilę po emisji wyniku internauci nie kryli oburzenia. W komentarzach sugerowali, że werdykt jest niesprawiedliwy. „Choć uwielbiam Pana Wiesia, to jednak już był czas, żeby on odpadł, jednak to konkurs taneczny, a nie na najsympatyczniejszego uczestnika. Karolina dzisiaj naprawdę dobrze zatańczyła”; „Pracownik ekipy budowlanej powinien odpaść, od jurorów za oba tańce dostał razem mniej punktów niż cała reszta” – czytamy.

