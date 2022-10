„Taniec z Gwiazdami”. Uczestnicy zatańczyli z bliskimi. Kto otrzymał 40-stkę?

Rywalizacja na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” wyostrza się, a atmosfera zagęszcza. Obecnie o Kryształową Kulę walczy już tylko pięć par: Natalia Janoszek i Rafał Maserak, Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar oraz Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz. Poprzeczka idzie coraz wyżej – w tym tygodniu wszyscy uczestnicy zatańczyli dwa razy. Raz ze swoimi bliskimi, a podczas drugiego występu odtworzyli jeden z pierwszych występów. Dzięki temu jurorzy mogli ocenić ich postępy.

Taniec z Gwiazdami – uczestnicy zatańczyli z bliskimi

Jako pierwsi na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” pojawili się Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Parze przy utworze Elvisa Presleya „Jailhouse Rock” towarzyszyła im mama aktorki Iwona Janoszek. „Czarna Mamba” nie kryła zachwytu. Jurorzy łącznie przyznali 38 punktów. Następnie nadszedł czas występu Jacka Jelonka i Michała Danilczuka, a ich wsparciem była Aggie, która prowadziła format „Prince Charming”. Ten pokaz również przypadł do gustu Iwonie Pavlović. – Jacku, mam wrażenie, że w końcu pokochałeś taniec w sobie, a nie siebie w tańcu. I o to chodzi! Aggie, tak dobarwiłaś chłopaków i przyciągałaś swoją osobą wzrok, że to był naprawdę kompletny trójkącik. I bardzo mi się on podobał! – podkreśliła. Jurorzy byli jednomyślni, jednopłciowa para otrzymała 40 punktów.

Natomiast Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz zaprosili babcię modelki Marylę Ambrożewicz. Twist tej trójki także nie wyszedł źle. Otrzymali 34 punkty. Trochę gorzej wypadł Wiesław Nowobilski i Janja Lesar, którzy wystąpili z żoną kierownika budowy Barbarą. Jurorzy przyznali im 33 punkty za swinga do przeboju Urszuli „Konik na biegunach”. Zanim jednak przyznano noty, publiczność wykonała „Sto lat” dla Nowobilskiego, który obchodził 53. urodziny. Na koniec tej rundy na parkiecie zaprezentowali się Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, którym towarzyszyła siostra prezenterki Milena Krawczyńska. Trzeba przyznać, że siostry mają nie tylko podobną urodę, ale także talent do tańca. Otrzymali 39 punktów.

