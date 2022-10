„Top Model”. Internauci komentują nagą sesję. Jedno zdjęcie wyjątkowo im się nie spodobało

W ostatnim odcinku „Top Model” uczestnicy zostali wystawieni na kolejną próbę. Tym razem musieli pozować nago, co wywołało nie lada emocje. Sesja została zaplanowana na dzikiej plaży, a jako rekwizyt służył cienki kawałek białego, zwiewnego materiału. W mediach społecznościowych formatu pojawiły się ocenzurowane zdjęcia, które fani bardzo szybko zaczęli komentować. Trzeba przyznać, że dla jednej z uczestniczek nie mieli litości. W zadaniu aspirującym modelką i modelom towarzyszyła aktorka Marianna Gierszewska. Gwiazda znana jest z takich produkcji jak „W pułapce” czy „Rojst”. Kolejnym wsparciem była koordynatorka scen intymnych Marta Łachacz. Sensualne zdjęcia wykonała Aleksandra Modrzejewska.

Jak się można domyślić, to zadanie nie było dla uczestników łatwe. Szczególnie dla Adriany, która ma przed sobą operację korekty płci. Natomiast Natalia jako jedyna wystąpiła w bieliźnie. Dziewczyna nie osiągnęła jeszcze pełnoletności. Co ciekawe, wielu z komentujących twierdzi, że to właśnie ona wypadła ze względu na skąpy ubiór. Reszta fotografii często była oceniana jako „z magazynu dla panów”.

„Top Model” – kto odpadł?

Ostatni odcinek „Top Model” bezkonkurencyjnie zwyciężyła Klaudia Neścior. Fani nie kryli zachwytu pod zdjęciem w mediach społecznościowych. W komentarzach pojawiło się mnóstwo głosów, że zdjęcie jest wręcz doskonałe.

Odwrotne emocje wywołała fotografia Martyny. Według internautów problemem nie jest sylwetka, która już na pierwszy rzut oka różni się od ciał reszty uczestników, ale przede wszystkim brak wyrazistości. „Sorki, ale dla mnie przeciętne. Mnie nie porywa. I nie chodzi o sylwetkę, tylko raczej o brak tego czegoś. Fajna dziewczyna jednak nie bardzo wychodzi na zdjęciach. Na pokazach tym bardziej będzie miała problem, więc niestety słabo to dalej widzę”; „Z całym szacunkiem, ale to nie jest program dla niej”; „Myślę, że tym zdjęciem udowodniła, że czas już przestać blokować miejsce w tym programie. Przekazała już, co chciała, a teraz niech ta konkurencja będzie już dalej uczciwa” – czytamy. Natomiast z show pożegnała się Marcelina. Michał Piróg nie zdecydował się na jej przywrócenie.

