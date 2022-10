„Taniec z Gwiazdami”. Kogo już nie zobaczymy na słynnym parkiecie?

Poniedziałkowy odcinek „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wzbudził wiele emocji. Głównie dlatego, że to już półmetek 13. edycji. Uczestników jest coraz mniej, a z show odpadają naprawdę uzdolnione osoby. Teraz mogliśmy zobaczyć, jak znane osobowości telewizyjne i ich trenerzy radzą sobie na parkiecie do utworów z filmu „Dirty dancing”. Najwyższe noty od jurorów otrzymał Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Tylko punkt mniej otrzymali Natalia Janoszek i Rafał Maserak.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak wypowiedź Karoliny Pisarek-Salla. Modelka, która w parze jest z Michałem Bartkiewiczem, jeszcze przed występem została zapytana przez Paulinę Sykut-Jeżynę, czy mają z jurorami pod górkę. Celebrytka podkreślała to wielokrotnie, dlatego tym razem także odpowiedziała twierdząco. Tym razem jednak taneczne popisy przypadły do gustu jury. Pierwszy raz w historii para otrzymała ponad 30 punktów. Zarówno Michał Malitowski jak i Andrzej Grabowski podkreślili, że był to najlepszy taniec Pisarek.

„Taniec z Gwiazdami”. Uczestnicy zmierzyli się w tanecznych pojedynkach

W poniedziałkowym odcinku „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” po indywidualnych występach przyszedł czas na pojedynki. Na parkiecie rywalizowały ze sobą dwie pary, które tańczyły podobną choreografię, a jurorzy mogli oddać swój głos tylko na jedną parę. W sambie zmierzyli się Natalia Janoszek z Rafałem Maserakiem i Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim. Jurorzy nie mogli się zdecydować, wielokrotnie podkreślając, że konkurowały ze sobą dwie najlepsze uczestniczki. Starcie zakończyło się remisem. Następnie na parkiecie pojawiła się Jamal i Jacek Jeschke, którzy rywalizowali z Wiesławem Nowobilskim i Janją Lesar, tańcząc cha-chę. Tym razem wszystkie punkty powędrowały do ukraińskiej wokalistki. Na końcu Rafał Jelonek i Michał Danilczuk zmierzyli się z Karoliną Pisarek-Salla i Michałem Bartkiewiczem. W tym wypadku jurorzy byli jednogłośni – modelka otrzymała max punktów.

„Taniec z Gwiazdami” – kto odpadł?

W 6. odcinku show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” z widzami pożegnali się Jamala i Jacek Jeschke. Podczas ogłoszenia wyników wokalistka podkreśliła, że mimo że ona odchodzi z show, to Fundacja Polsatu dalej zbiera fundusze na dzieci z Ukrainy. Obecnie o Kryształową Kulę walczy pięć par: Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar, Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, Natalia Janoszek i Rafał Maserak oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk.

Zmagania gwiazd możemy oglądać w każdy poniedziałek na Polsacie o godzinie 20.05. Zgodnie z zapowiedzią już za tydzień uczestników zobaczymy na parkiecie z ich bliskimi.

