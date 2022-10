„Rolnik szuka żony”. Poznajcie kandydatów, którzy walczą o serca rolników

Podczas kolejnego odcinka show 9. edycji „Rolnik szuka żony” bohaterowie wreszcie poznali osoby, których listy okazały się najbardziej interesujące. Spotkania w rzeczywistości były kolejnym etapem poszukiwania miłości przez piątkę uczestników. Zobaczcie, z którymi kandydatami i kandydatkami spotkali się rolnicy oraz rolniczka.

„Rolnik szuka żony” – Tomasz K.

Tomasz K. w sierpniu skończy 24 lata. Wraz z bratem i rodzicami prowadzi 56-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej, w tym m.in.: pszenicy, jęczmienia, maku oraz konopi siewnych. Od małego rodzice zaszczepili w nim pracę w rolnictwie. Po liceum wyjechał do Warszawy na studia i to właśnie w stolicy upewnił się, że życie w mieście nie jest dla niego. Uważa, że jego największym talentem jest umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wolny czas poświęca rodzinie i przyjaciołom, stawia również na własny rozwój, zarówno na poziomie fizycznym jak i umysłowym. Jest częstym bywalcem siłowni, a książki rozwojowe są jego ulubioną pozycją. Interesuje się militariami, a gdy tylko ma okazję, można go spotkać na strzelnicy, gdzie trenuje swoje oko i opanowanie.

Jego ostatnia poważna relacja zakończyła się w 2018 roku. Uważa, że idealny związek to tworzenie uczucia wspólnie, a jednocześnie pozostawienie drugiej osobie przestrzeni do realizacji siebie, spełnienia swoich marzeń i pasji. Lubi, kiedy kobieta ma długie włosy i czarujący uśmiech – na to zwraca szczególną uwagę. Ważna jest dla niego dbałość o kondycję fizyczną u przyszłej partnerki. Swoją przyszłość wyobraża sobie jako pozostanie wraz z kochającą żoną oraz dziećmi w rodzinnej miejscowości, w której będzie rozwijał gospodarstwo oraz rodzinną firmę, by zapewnić swoim najbliższym ciepły rodzinny dom oraz miejsce, w którym będą czuli się bezpiecznie i zawsze będą chętnie do niego wracać.

„Rolnik szuka żony” – Aleksandra



Ma 22 lata i w tym roku kończy studia pielęgniarskie, które wybrała ze względu na to niezwykłe uczucie, jakie towarzyszy pomaganiu drugiemu człowiekowi i obserwowaniu realnych efektów swojej pracy. Pochodzi z małej miejscowości na Lubelszczyźnie i od najmłodszych lat pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, więc doskonale zdaje sobie sprawę z plusów i minusów wiejskiego życia. Jest osobą otwartą i komunikatywną uważa się też za osobę zaradną i umiejącą się odnaleźć w niemal każdej sytuacji. Wysoko ceni sobie rodzinę, choć uważa, że pomimo niewątpliwych zalet posiadania trójki dzieci, to przy ich dwójce też jest sporo pracy. Mimo że zazwyczaj decyzje podejmuje spontanicznie, to napisanie do Tomka zajęło jej sporo decyzję, uważa jednak, że oboje znajdują się na podobnym etapie życia, oboje dzielą podobne wartości i oboje są gotowi, by poznać kogoś na stałe. Więc jak nie teraz, to kiedy?



„Rolnik szuka żony” – Anna



Ma 24 lata, 172 cm wzrostu, jest absolwentką inżynierii ekologicznej na warszawskiej SGGW i pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomimo sukcesów nie może do końca odnaleźć się w wielkim mieście. Od najmłodszych lat pomagała rodzicom w pracach gospodarskich co zawsze przynosiło jej wiele radości. Poszukuje wysokiego mężczyzny o pięknych oczach, szczerego, wiernego, opiekuńczego, zaradnego i umiejącego żartować. Ona sama wychowana została w wierze katolickiej i ma nadzieję, że wartości wyniesione z domu przekaże swoim dzieciom.



„Rolnik szuka żony” – Kamila



Ma 22 lata i pochodzi z małej, malowniczej miejscowości na Kaszubach. Mieszka tutaj z rodzicami, starszą siostrą oraz dwoma uroczymi pieskami. Jest absolwentką liceum ekonomicznego, a od niedawna pracuje jako animatorka w miejscowym domu kultury i uwielbia tę pracę. Interesuje się historią II Wojny Światowej, lubi seriale, książki i filmy na ten temat, a ogromną radość sprawia jej też opiekowanie się zwierzętami. Jest osobą bardzo rodzinną, ale dba też o relacje ze znajomymi i przyjaciółmi. Lubi, gdy ludzie w jej otoczeniu czują się dobrze lubi pomagać i czuć się potrzebna. W programie poszukuje mężczyzny z takimi samymi wartościami i podobnym spojrzeniem na życie, z którym mogłaby stworzyć własną rodzinę, by móc dzieciom przekazać wspólne wartości.



„Rolnik szuka żony” – Katarzyna



Kiedy 22-letnia Katarzyna zobaczyła wizytówkę Tomka, od razu wiedziała, że do niego napisze. Szuka mężczyzny, który wie, czego chce, i ma podobne do niej podejście do życia, jest ambitny, uczuciowy, opiekuńczy i godny zaufania. Ważny też jest uśmiech na co dzień i wydaje się jej, że Tomek jest właśnie kimś takim.

Katarzyna jest studentką finansów i rachunkowości i choć plany wiąże z pracą w księgowości, to uważa też, że nie nadaje się do życia w mieście. Spokój, spacery na łonie natury, czyste powietrze – to jest to, czego pragnie i gdzie widzi się w przyszłości. Jest osobą troskliwą, świadomą własnej wartości i wytrwałą w dążeniu do celu. Jest też przywiązana do zdrowego trybu życia a odpowiednia dieta i dbanie o kondycję fizyczną są dla niej ważne, ale równie wysoko ceni sobie wieczory z dobrą książką czy fajnym filmem. Uwielbia podróżować i chciałaby dalej odkrywać nowe miejsca, ale tym razem z tym jedynym u boku. Zresztą niekoniecznie tylko z nim: Katarzyna uwielbia dzieci i nie wyobraża sobie bez nich swojej przyszłości.



„Rolnik szuka żony” – Magda



Magda mieszka w okolicach Płocka i jest zaoczną studentką fizjoterapii. Ma 23 lata i uważa, że dojrzała już, by rozpocząć poważną relację z drugą osobą. Ma też nadzieję, że w ciągu kilku lat uda się jej założyć rodzinę.

Uwielbia aktywnie spędzać czas i z właściwą osobą chętnie pójdzie na wspólny trening, spacer bądź kolację. Lubi też spokojne wieczory spędzone w rodzinnym gronie lub z dobrą książką. Szuka mężczyzny kulturalnego, odnoszącego się z szacunkiem do innych, dbającego o swój rozwój osobisty i wierzącego w związek oparty na lojalności i prawdziwym partnerstwie. Nigdy nie pogodziłaby się z partnerem, który uzurpowałby sobie prawo do samodzielnego podejmowania wspólnych decyzji.



„Rolnik szuka żony” – Małgorzata



Mieszkanka Mazowsza – Małgorzata ma 23 lata, pięć sióstr i jest niepoprawną optymistką. Jest też osobą upartą, która chce i potrafi bronić własnego zdania. Lubi fotografie (chociaż bardziej na niej być niż ją robić) oraz wszystkie produkcje Marvela. Dla miłości zrobi wiele, choć do zakochania się potrzebuje czasu i odpowiedniej osoby – lojalnej, wrażliwej i kreatywnej, z którą mogłaby założyć rodzinę. Może nie tak dużą, jak jej własna, ale tak samo zgraną i pełną miłości.



„Rolnik szuka żony” – Martyna



23-letnia Martyna na co dzień mieszka w Bydgoszczy, gdzie studiuje fizjoterapię i dorywczo pracuje w gastronomii. Kiedy tylko ma chwilę, wraca do rodzinnej wsi, gdzie może odetchnąć i spędzić czas z najbliższymi. Bardzo lubi gotować i potrafi zrobić coś z niczego, więc nawet pusta lodówka nie jest jej straszna. Uwielbia aktywnie spędzać czas – rolki, rower, taniec…

Uważa się za osobę wrażliwą, wyrozumiałą, pracowitą, wytrwałą w dążeniu do celu i otwartą na nowe znajomości. U drugiej osoby najbardziej ceni szczerość i autentyczność i wierzy, że te cechy znajdzie u Tomka. Chciałaby więc go lepiej poznać – jeśli wszystko pójdzie dobrze – stworzyć z nim dom pełen rodzinnego ciepła i miłości.



„Rolnik szuka żony” – Natalia



Ślązaczka Natalia ma 24 lata i z wykształcenia jest specjalistką od rachunkowości, ale nie odnalazła się w tym i od 4 lat pracuje jako asystentka stomatologiczna. Jeśli ma tylko chwilę wolnego spędza ją w kuchni, gotując posiłki dla najbliższych, co przynosi jej satysfakcje i sprawa wiele radości. Interesuje się fotografią, lubi też spędzać czas z przyjaciółmi na wycieczkach, spacerach czy dobrym jedzeniu. Jest typem domatorki, której daleko do kogoś, kto każdą możliwą chwilę spędza w klubie. Tomek sprawił na niej wrażenie osoby pracowitej, ambitnej z poczuciem humoru i – co najważniejsze – zdecydowanej, czyli kogoś z kim chętnie nawiązałaby bliższą znajomość.



„Rolnik szuka żony” – Zuzanna K.



Ma 19 lat, wychowała się na niewielkim gospodarstwie w województwie Kujawsko-Pomorskim i jest tegoroczną maturzystką. Uważa się za osobę pomocną i przyjacielską, łatwo nawiązującą kontakty i emanującą poczuciem humoru i pozytywną energią. W życiu chciałaby poznać kogoś, z kim mogłaby podróżować, oglądać filmy, dzielić wspólne pasje i zainteresowania. Jeśli zaś ten ktoś okazałby się tym jedynym, marzy się jej tradycyjny polski ślub z mnóstwem gości i w – nieodległej przyszłości – własna, duża rodzina.



„Rolnik szuka żony” – Zuzanna W.



Ma 19 lat i choć do programu przyjechała z Włocławka to 17 lat (czyli zdecydowaną większość swojego życia) spędziła na wsi. Właśnie skończyła liceum i wkrótce planuje rozpocząć studia pielęgniarskie, ale jej największym marzeniem jest ślub i założenie rodziny. Już za 3 lata chciałby się widzieć u boku kochającego męża. Poszukuje mężczyzny romantycznego, uczciwego i pewnego siebie, nie toleruje natomiast kłamstw, zabawy uczuciami i braku zaangażowania.

„Rolnik szuka żony” – Michał

Michał ma 23 lata i jest rolnikiem z województwa podlaskiego. Wraz z rodzicami gospodarzą na 130 hektarach. Główną gałęzią gospodarstwa jest hodowla krów mlecznych, których posiadają ok. 150 sztuk. Hodują również konie ciężkie – zimnokrwiste.

Michał uważa, że ma specyficzny temperament – jest pracowity i zawzięty. Z początku nie chciał wiązać przyszłości z rolnictwem, finalnie jednak skończył szkołę średnią o profilu rolniczym. W swoim życiu myślał też o szkole wojskowej, a nawet wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Po niemal roku spędzonym w Warszawie i pracy w zupełnie innej branży, postanowił wrócić w rodzinne strony i oddać swoje serce temu, co sprawia mu najwięcej radości. Śmieje się, że nie ma konkretnych zainteresowań i robi akurat to, co mu się podoba w danym momencie życia.

„Rolnik szuka żony” – Adrianna



20-letnią Adriannę z Łodzi do napisania listu do Michała skłoniły jego oczy. Wielka miłośniczka dzieci – jest studentką pedagogiki i pracuje jako niania piątki szkrabów. Jest osobą energiczną, gotową na nowe wyzwania i doświadczenia. Uwielbia długie spacery, podróże samochodem, jazdę na rolkach i łyżwach oraz taniec, który regularnie trenuje. Ponadto sześć lat spędziła w klasie wojskowej jako dowódca szkoły, była też członkiem brygady strzeleckiej i ma ukończony kurs wychowawcy kolonii i animatora dla dzieci. Jej wymarzony facet powinien być szczery, wspierający, wyrozumiały i zabawny (ale nie na siłę), nie toleruje natomiast arogancji i nadużywania alkoholu.



„Rolnik szuka żony” – Aleksandra



Aleksandra ma 20 lat i do programu przyjechała z małej wioski w województwie lubelskim. Choć jest osobą raczej spokojną, to w życiu nie lubi nudy. Swój czas stara się spędzać aktywnie, wciąż odkrywając nowe miejsca, stara się też jak najczęściej i jak najwięcej podróżować. W związkach ceni sobie przede wszystkim szczerość – uważa, że to najważniejszy fundament każdego związku. Zależy jej na relacji szczerej i otwartej bez żadnych tajemnic. Szuka mężczyzny, który będzie umieć.



„Rolnik szuka żony” – Joanna



22-letnia Joanna mieszka w Rzeszowie, gdzie studiuje położnictwo, a wolne chwile dzieli pomiędzy długie spacery na świeżym powietrzu i pielęgnowanie swoich pasji – gotowania i cukiernictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wypiekania pięknych tortów. Choć ma już za sobą poważniejsze związki obecnie jest sama i po prostu brakuje jej drugiej osoby. Chciałaby poznać mężczyznę szczerego, uczciwego, i kochającego, z którym mogłaby stworzyć szczęśliwy związek i założyć rodzinę. Oglądając wizytówkę Michała, dostrzegła bijące od niego ciepło i to skłoniło ją do napisania listu. Jak widać – z pozytywnym skutkiem.



„Rolnik szuka żony” – Karolina



Karolina ma 24 lata, kocha zwierzęta, pracuje jako opiekunka w żłobku, uprawia MMA i kickboxing oraz robi sojowe świeczki, które oddaje na cele charytatywne. Miłośniczka dobrych seriali, konnych przejażdżek i długich spacerów z psem. Poszukuje opiekuńczego, wyrozumiałego mężczyzny o niebieskich lub zielonych oczach, słusznym wzroście i wielkim sercu, który byłby o nią troszkę zazdrosny.



„Rolnik szuka żony” – Julia



Podobnie jak Michał Julia ma 23 lata i do programu przyjechała z Lublina, gdzie pracuje w firmie wynajmującej prywatne mieszkania, a co drugi tydzień poświęca na naukę (w tym roku robi licencjat z Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Choć teraz spędza swój czas w mieście, to wychowała się i dorastała na wsi, więc nic co rolnicze nie jest jej obce. Miłośniczka jazdy na motocyklu i rolkach ma też na koncie naukę gry na saksofonie. Mimo młodego wieku coraz częściej myśli o momencie, w którym będzie mogła powiedzieć bliskim, żeby szykowali się na wesele. W mężczyźnie muszą jej się podobać oczy i uśmiech, poza tym wygląd nie ma dla niej większego znaczenia, choć oczywiście oczekuje od potencjalnego partnera pewnej schludności. Najważniejsze dla niej jest to, jak się czuje, przebywając w towarzystwie tej drugiej osoby, to czy znajdzie z nią wspólny język i nigdy nie zaakceptowałaby kogoś nieszczerego lub nieufnego.



„Rolnik szuka żony” – Marta



Marta ma 19 lat, 172 centymetry wzrostu i pochodzi z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całe życie mieszka wraz z rodziną na gospodarstwie, dba o ogród i zajmuje się warzywnikiem, jest też dumną posiadaczką prawa jazdy kategorii „B + E” i „T” (na traktor), uwielbia też piec i gotować, a w przyszłości (nieodległej) planuje założenie rodziny z co najmniej trójką dzieci. Uważa się za osobę otwartą, pracowitą, szczerą i dojrzałą. Podobnie jak kilka innych kandydatek w Michale urzekły ją przede wszystkim oczy, ma też nadzieję, że znajdzie w nim inne cechy, które wysoko ceni u mężczyzn: umiejętność bycia sobą, szczerość, otwartość, ciepło, zaradność i poczucie humoru.



„Rolnik szuka żony” – Patrycja



Patrycja ma 21 lat, 160 cm wzrostu i spełnia się zawodowo jako instruktorka nauki jazdy. Miłośniczka tańcu, śpiewu i siatkówki, studentka logistyki i wielka fanka dzieci, których chciałaby mieć co najmniej trójkę. Mieszka na obrzeżach miasta, ale bardzo chciałaby się przenieść na wieś. Nie ma wprawdzie doświadczenia w pracy na roli, ale wie, że choć ciężka, to może przynieść dużo satysfakcji.

Pomimo swojego młodego wieku bardzo chciałaby się już ustatkować, mieć męża, dzieci, dom… U mężczyzn ceni sobie opiekuńczość, wrażliwość, a także pewną asertywność. Uważa, że wszystkie te cechy (wraz z ujmującym uśmiechem i pięknymi oczami) znalazła w Michale.



„Rolnik szuka żony” – Paulina



Paulina to 24-letnia studentka pielęgnacji zwierząt i animaloterapii z Lublina. Swój wolny czas najbardziej lubi spędzać w stajni, przy koniach, bo jazda konna i samo zajmowanie się końmi jest jej największą (acz niejedyną) pasją. Uprawia sport, rysuje, lubi też gotować. U mężczyzny zwraca szczególną uwagę na oczy, uśmiech i tą charakterystycznie zarysowaną szczękę, która mówi, że mężczyzna wie, czego pragnie w życiu. Powinien być też szczery, wrażliwy, wyrozumiały, cierpliwy, wyluzowany i obdarzony zdrową dawką poczucia humoru. Marzy jej się małżeństwo, w którym miłość jest przyjaźnią a przyjaźń piękną miłością.

W dodatku uważa, że Michał powinien dostać mandat za bycie zbyt przystojnym, co – jak sami przyznacie – nieźle wróży na przyszłość.



„Rolnik szuka żony” – Sylwia



24-letnia lublinianka Sylwia zdecydowała się napisać list do Michała, bo spodobała jej się jego pracowitość, zaradności i bijące od niego ciepło, czyli rzeczy, które bardzo ceni w mężczyznach. Sama uważa się za osobę empatyczną, dobrze zorganizowaną, ale równocześnie potrafiącą odnaleźć równowagę pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Swój wolny czas najbardziej lubi spędzać na świeżym powietrzu: rower, rolki, długie spacery a zimą narty i łyżwy. Oprócz tego lubi też taniec, a także odkrywanie nowych rzeczy. Poszukuje mężczyzny o dobrym sercu, szanującego innych ludzi, ciekawego świata i tolerancyjnego dla ludzi wyznających inne niż on poglądy. Chciałaby żeby był wierny, lojalny, szczery i żeby potrafił rozmawiać z nią na każdy temat.

„Rolnik szuka żony” – Klaudia

Klaudia ma 23 lata i jasno sprecyzowane plany na przyszłość. Mocno związana jest z domem rodzinnym i gospodarstwem, przy którym prowadzi własną plantację świerków i rozwija ekologiczną hodowlę kur niosek. Dodatkowo, wraz z rodzicami zajmują się uprawą łubinu i kukurydzy oraz prowadzą sklep spożywczy.

Klaudia określa się mianem kobiety niezależnej, pracowitej, lubiącej stawiać na swoim. Podkreśla, że imponują jej ludzie mający własne zdanie, a cechą, którą w sobie lubi, jest umiejętność przyznania się do błędu, chociaż śmieje się, że przepraszanie przychodzi jej ciężko. Przeżyła wielką miłość, ale teraz, bogatsza o doświadczenia, szuka osoby, która będzie gotowa przeprowadzić się do niej z pełną świadomością tego, czym jest życie na wsi.

Jeśli chodzi o wygląd mężczyzny, zwraca uwagę na uśmiech, lubi zadbane dłonie i wolałaby, aby partner był od niej wyższy. Odpowiedzialność, komunikatywność, szczerość, zaradność i pracowitość to cechy, które mogą przyciągnąć jej uwagę i których z pewnością będzie wypatrywać. Nie chciałaby, aby partner palił papierosy, był po rozwodzie lub miał dzieci. Marzy jej się pełna rodzina – troje dzieci, kochający mąż, mały domowy piesek i jeden pies pilnujący podwórka.

„Rolnik szuka żony” – Damian



31-letni Damian przyjechał do programu z Dolnego Śląska, gdzie pracuje jako ratownik basenowy w jednej z uzdrowiskowych miejscowości. W wolnych chwilach majsterkuje, uprawia ogródek i spędza czas z przyjaciółmi. Jego ideałem kobiety jest zaradna blondynka. Ceni uczciwość i gospodarność nie znosi zaś kłamstwa i udawania. Jest człowiekiem upartym, towarzyskim i spontanicznym, obdarzonym (jak twierdzi) zdrową dozą poczucia humoru oraz kilkoma drobnymi wadami.

Był już wcześniej w dłuższych związkach, ale nie udało mu się ich przekształcić w nic trwałego, tymczasem jego pragnieniem jest założenie rodziny by móc spełnić się jako mąż i ojciec.



„Rolnik szuka żony” – Kamil



Torunianin Kamil ma 32 lata, pracuje w firmie budowlanej gdzie zajmuje się dokumentami, prowadzi też własną firmę zajmującą się fotografią i produkcją filmów z ziemi i z powietrza. Jest też utalentowanym tancerzem, miłośnikiem muzyki trance i fanem sportów wysokościowych – lata na paralotni, szybowcach a także uprawia akrobatyczne skoki ze spadochronem. Choć mieszka i pracuje w mieście, to w swoim życiorysie ma również 4-letni okres życia na wsi, który uważa za najszczęśliwszy w swoim życiu. W programie szuka kobiety, która urzeknie go swoją osobowością i którą będzie mógł zabierać na romantyczne leśnie pikniki i z którą w bliskiej przyszłości mógłby założyć rodzinę. Czeka na to już długo, a jest z natury człowiekiem niecierpliwym.



„Rolnik szuka żony” – Konrad



Konrad ma 22 lata, pochodzi z województwa lubelskiego i podobnie jak Klaudia nie wyobraża sobie innego życia niż na wsi. Od dziecka wie, jak wygląda praca na roli i, szczerze mówiąc, jest nią zachwycony.

Interesuje się sztukami walki, dużo biega i spędza sporo czasu na siłowni, a kiedy wraca do swojego domu na wsi z przyjemnością pracuje w ogrodzie. Pracuje też zawodowo – jest kierowcą w firmie transportowej. Lubi towarzystwo ludzi oraz kobiety o pięknym uśmiechu, długich, gęstych włosach i uroczym głosie. Kiedy zobaczył wizytówkę Klaudii zaimponowała mu jest pewność siebie i determinacja. On sam, pomimo młodego wieku, też dokładnie wie kim jest i czego pragnie. Uważa że spotkanie z Klaudią to szansa na wspaniałą znajomość.



„Rolnik szuka żony” – Krzysztof



Krzysztof ma 31 lat, urodził się w Wielkopolsce, studiował we Wrocławiu (gdzie ukończył Górnictwo i Geologię na tamtejszej politechnice) a mieszka i pracuje w Lubinie zgodnie ze swoim wykształceniem – jako sztygar zmianowy w kopalni miedzi. Nie wyobraża sobie życia bez roweru, lubi też grać w squasha, trenować na siłowni, jeździć na motocyklu i spędzać czas z przyjaciółmi.

Rok temu boleśnie zakończył długi 8-letni związek po którym zbierał się przez dłuższy czas. W końcu wrodzony optymizm zwyciężył i Krzysztof gotów jest już budować swoje na życie na nowo z wykształconą, inteligentną i dojrzałą emocjonalnie kobietą. Taką jak Klaudia. Dla niej i z nią gotów jest obrócić swoje życie o 18- stopni.



„Rolnik szuka żony” – Marek



Marek ma 33 lata 184 centymetrów wzrostu, mieszka w województwie pomorskim i z zawodu i zamiłowania jest rolnikiem choć przez siedem długich lat mieszkał w mieście – grał w teatrze objazdowym, dorabiał też jako kierowca czy kelner. Uważa się za człowieka naturalnego, wesołego, wiernego, wybaczającego i pracowitego. W programie poszukuje kobiety szczerej, wrażliwej (choć bez przesady) i potrafiącej podać pomocną dłoń najbliższym i uważa, że to właśnie Klaudia może być właśnie tą jedyną.



„Rolnik szuka żony” – Mateusz



Mateusz ma 180 centymetrów wzrostu, 27 lat, wyksztalcenie średnie a na życie zarabia prowadząc wraz z ojcem firmę kamieniarską, okazjonalnie zajmuje się też organizowaniem imprez. Ma duszę artysty, interesuje się sztuką nowoczesną, rzeźbą, fotografią i nowoczesnymi technikami audiowizualnymi. Gdy tylko zobaczył Klaudię na ekranie telewizora od razu poczuł, że to jego szansa i zdecydował się napisać list. Czuje, że nadszedł dla niego już czas stabilizacji i poszukuje kogoś, kto będzie go kochać i wspierać i o kogo będzie się mógł troszczyć każdego dnia.



„Rolnik szuka żony” – Paweł



Paweł ma 30 lat, 178 cm wzrostu i pochodzi z Hajnówki, ale teraz mieszka w Niemczech, gdzie pracuje jako spawacz a w wolnych chwilach gra w piłkę nożna dla lokalnej drużyny. Choć jego aktualna praca nie ma nic wspólnego z rolnictwem, to wychował się na wsi, więc rolnicze życie nie jest mu obce. W programie szuka kobiety szczerej, wiernej i obdarzonej poczuciem humoru, dla której mógłby gotować, którą mógłby rozweselić i z którą mógłby planować wspólne życie.



„Rolnik szuka żony” – Piotr



30-letni Piotr mieszka w Białymstoku, jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (ten sam co Klaudia, ale nigdy wcześniej się nie spotkali) i pracuje w zawodzie jako inżynier budowlany. Jego marzeniem jest budowa małego domku na wsi w którym mieszkać będzie szczęśliwa rodzina – mąż, kochająca żona u boku, małe dzieci i pies (koniecznie owczarek niemiecki) i uważa, że Klaudia jest kimś, z kim można by urzeczywistnić to marzenie.



„Rolnik szuka żony” – Sebastian



Pomorzanin Sebastian ma 34 lata, jest z wykształcenia magistrem inżynierem leśnictwa i jak na takiego przystało, pracuje jako leśniczy i mieszka w leśniczówce. Kocha swoją pracę, a w wolnych chwilach lubi po lesie biegać lub jeździć na rowerze, majsterkować w drewnie (robi huśtawki, pergole, ławy i altanki) a zimą nie pogardzi chwilą z dobrą książką. W kobiecie zwraca uwagę na uśmiech, a jak twierdzi, ten który zobaczył w wizytówce naszej rolniczki był wyjątkowo promienny. Wierzy, że Klaudia jest właśnie taką kobietą, jakiej szuka i że wkrótce udowodni, że jest dokładnie takim facetem, jakiego szuka Klaudia.



„Rolnik szuka żony” – Valentyn



28 letni Valentyn urodził się na Ukrainie, ale większość swojego życia spędził w Polsce. Ukończył politechnikę szczecińską (choć uczył się też na Węgrzech) pracował w Niemczech, Anglii i Francji a obecnie – jako inżynier budownictwa - buduje fabrykę pod Wrocławiem. Na brak zajęć więc nie narzeka. Choć nie jest rolnikiem, myśli, że skoro potrafi postawić 4-gwiazdkowy hotel, to i z pracą na roli jakoś sobie poradzi. Z Klaudią łączy go wiele rzeczy – wyznanie (oboje są prawosławni), miłość do kolarstwa (choć on preferuje raczej kolarstwo górskie, ale ważne w końcu z kim a nie gdzie się jeździ) i podejście do życia. Nic więc dziwnego że w ciągu 4 minut wizytówki Klaudia zamieszała mu w głowie i ma nadzieję, że kiedy spotkają się osobiście ona też coś do niego poczuje.

„Rolnik szuka żony” – Mateusz

Mateusz ma 27 lat i pochodzi województwa wielkopolskiego. Ten liczący sobie 178 centymetrów wzrostu, niebieskooki ciemny blondyn gospodaruje na ponad 30 hektarowym gospodarstwie, gdzie jest m.in. 600 kóz. Choć jest absolwentem technikum elektronicznego i utalentowanym biegaczem, nigdy nie wyobrażał sobie życia poza rolnictwem. Wolne chwil dzieli pomiędzy spotkania z rodziną i przyjaciółmi a nauką nowych technik jazdy na łyżwach, jazdą na rowerze i rolkach i okazjonalnymi odwiedzinami na strzelnicy. Jest osobą odpowiedzialną, rozsądną, skłonną do kompromisów i uczuciową. W programie poszukuje kobiety czułej, zaradnej, otwartej na rozmowę, ale też wyrozumiałej, z którą mógłby założyć rodzinę i spędzić razem resztę życia od czasu do czasu chodząc na idealne randki z tańcami i posiłkiem przy świecach. Nie byłby – jak twierdzi – w stanie zaakceptować kobiety ze zbyt dużą ilością tatuaży czy kolczykiem w innym miejscu, niż ucho.

„Rolnik szuka żony” – Agnieszka



Agnieszka to młodziutka (19 l.) studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, miłośniczka muzyki (czasem śpiewa na ślubach) i rodowita mieszkanka wsi. Ma 168 cm wzrostu, blond włosy i jest osobą spokojną, opanowaną, ale też bardzo ciepłą i zdecydowaną. Wie, co to znaczy wspierać drugą osobę. Lubi mężczyzn wysoki, zdecydowanych, troskliwych i inteligentnych. U Mateusza widzi te cechy, ujęły ją też jego słowa o tym, że każda kobieta powinna rozwijać swoje pasje.



„Rolnik szuka żony” – Karolina



20-letnia Karolina ma 168 centymetrów wzrostu, brązowe włosy, niebieskie oczy i mieszka na Mazowszu, gdzie w dni powszednie pomaga rodzicom prowadzić niewielkie gospodarstwo, a w weekendy studiuje kryminologię i resocjalizację w Krakowie. W wolnym czasie (o ile taki się znajdzie) spotyka się ze znajomymi, jeździ na rolkach i chodzi na długie spacery z psem. Lubi też uczyć się nowych rzeczy i zdobywać nowe doświadczenia. W planach ma naukę jazdy na snowboardzie, nurkowania i języka norweskiego, bo w sumie czemu nie 😊

Choć nigdy nie była w poważnym związku, pragnie stworzyć zdrową i szczęśliwą rodzinę z kochającym mężem, biegającymi dziećmi i psem. Uważa, że Mateusz - w którym od razu rozpoznała wiecznego optymistę – może być do tego właściwą osobą.



„Rolnik szuka żony” – Katarzyna



Ma 28 lat, 174 cm wzrostu, blond włosy i brązowe oczy. Kilka lat temu skończyła studia na uczelni medycznej i obecnie pracuje jako inspektor sanitarny. Urodziła się i mieszka w jednej z podwarszawskich miejscowości w domu pełnym dzieci i miłości. Rodzina jest dla niej najważniejsza, i sama chciałaby już stworzyć własną. Bo chociaż ludzi w jej otoczeniu nie brakuje, to nic nie zastąpi tego poczucia bezpieczeństwa, ciepła i wewnętrznego spokoju, jakie daje ta najważniejsza druga osoba, a Katarzyna uważa, że Mateusz – który, jak się wydaje, podziela jej wartości – może być TĄ osobą.



„Rolnik szuka żony” – Martyna



Ma 26 lat, 171 cm wzrostu mieszka i pochodzi z Poznania i list do Mateusza napisała, ponieważ podobnie jak on szuka prawdziwej miłości. Choć niektórzy mówią, że miłość znajdzie się sama, ona twardo uważa, że akurat w tym wypadku wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to świetny moment, żeby spróbować. Bardzo brakuje jej ciepła domowego ogniska i tego poczucia bezpieczeństwa, którego przyjaciele – nawet najwspanialsi – nie są w stanie dać. Wierzy, że miłość jest w życiu najważniejsza, i że to ona powinna stanowić drogowskaz w życiu. A w tym momencie ten drogowskaz wskazuje na Mateusza.



„Rolnik szuka żony” – Sandra



Ma 24 lata, 169 centymetrów wzrostu, zielone oczy i jest blondynką. Do programu przyjechała ze śląskiego Rybnika. W tygodniu pracuje jako konsultant klienta, w weekendy studiuje logistykę, a w międzyczasie szkoli się na stylistkę paznokci. Interesuje się też fotografią, sportem i dobrymi filmami. Do napisania listu do Mateusza skłoniły ją jego przejmujące słowa o braku czułości. Poczuła, że to właśnie ten chłopak, z którym można coś zbudować – zdecydowany, czuły i potrafiący postawić na swoim. Choć jak dotąd nie miała z rolnictwem nic wspólnego, to wierzy, że sobie poradzi, jeśli tylko będzie miała dla kogo.



„Rolnik szuka żony” – Sylwia



Ma 26 lat i pochodzi z małej podkarpackiej wsi. Ma 160 centymetrów wzrostu, wagę w sam raz i pracuje jako kucharka w przedszkolu, co przynosi jej wiele radości, bo gotowanie jest jednym z jej ulubionych zajęć. Oprócz tego uwielbia spędzać czas z najbliższymi, pływać, jeździć na rolkach i rowerze, a także chodzić na długie spacery ze swoim psem Lucjanem. W programie szuka mężczyzny z poczuciem humoru, własnym zdaniem i umiejętnością kochania całym sercem. Uważa, że właśnie te cechy odnalazła w Mateuszu. No i są jeszcze kozy.



„Rolnik szuka żony” – Zuzanna



Ma 22 lata, jest wysoką (174 cm.) szatynką o niebieskich oczach i ostatnio pochłaniają ją studia (jest studentką III roku studiów ekonomicznych) ale nie na tyle, żeby nie zwrócić uwagi na Mateusza. Najpierw spodobało się jej jego zdjęcie, a potem jego osobowość. Zaimponował jej też sposób, w jaki Mateusz myśli o życiu bardzo też docenia to, co w swojej wizytówce mówił o poczuciu bezpieczeństwa, jakie zapewnić chciałby swojej partnerce. Od zawsze mieszka na wsi. Kiedy była młodsza, rodzice mieli gospodarstwo, więc praca na roli nie jest jej straszna, choć liczy na to, że uda się jej pogodzić to z pracą w wyuczonym zawodzie.

„Rolnik szuka żony” – Tomasz R.

Tomasz R. ma 41 lat i prowadzi 35-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję mleka i bydła opasowego. Pasję do rolnictwa ma we krwi i tylko z tym wiąże swoją przyszłość. Interesuje się mechanizacją w rolnictwie, a znajomi mówią o nim, że jest „złotą rączką” i potrafi wszystko naprawić.

Zawsze stara się pomagać innym i z pewnością należy do ludzi, na których można polegać. Mimo trudnej przeszłości nie zatracił w sobie woli walki o własne marzenia, czego dowodem jest zgłoszenie się do programu. Lubi gdy wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, dba o siebie i stara się dobrze wyglądać. Jego pasją jest gotowanie dla rodziny i znajomych, a do tego ma ogromny talent. Śmieje się, że jego dania popisowe to bigos, gołąbki i serniki na osłodę. Tomek ma trzy siostry i brata, jest rodzinny i towarzyski. Lubi rozmawiać z ludźmi, a na jego twarzy często pojawia się uśmiech. Był w 7-letnim związku, ale od 3 lat jest sam. Owocem jego małżeństwa są dwie córki, które kocha z całych sił. Najważniejsze w przyszłej partnerce jest to, żeby dbała o siebie i akceptowała go ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Dobre serce i zaufanie to cechy które ceni u kobiet. Chciałby, żeby chociaż od czasu do czasu, po ciężkim dniu pracy, czekała na niego w domu ciepła kolacja. Nie akceptuje grubiańskiego zachowania i dużej ilości kolczyków lub tatuaży.

„Rolnik szuka żony” – Klaudia



Ma 23 lata, 176 cm wzrostu, długie kręcone włosy i ciemne oczy i wkrótce zostanie mamą. Jej życie nie do końca potoczyło się tak, jak je planowała. Związek z ojcem dziecka rozpadł się i teraz nie mają ze sobą kontaktu. Ale że wierzy, że wszystko w życiu jest po coś i że to być może Tomek jest tym, z którym uda się jej założyć szczęśliwą stabilną rodzinę.



„Rolnik szuka żony” – Justyna

Ma 32 lata, 164 cm. wzrostu, pochodzi ze Śląska, gdzie pracuje jako kucharka w przedszkolu i – co najważniejsze – samotnie wychowuje 9-letniego syna. Jest osobą wesołą i uczynną, która wierzy, że tak naprawdę liczy się wnętrze człowieka, a nie to jak wygląda. Poszukuje miłego mężczyzny z poczuciem humoru, wiernego opiekuńczego i przede wszystkim odpowiedzialnego i ma nadzieję, że właśnie Tomasz jest kimś takim.



„Rolnik szuka żony” – Katarzyna



Ma 27 lat, jest magistrem pielęgniarstwa, pracuje w przychodni i samotnie wychowuje 4-letniego synka. Z natury jest osobą pracowitą i zaradną, obdarzoną godnym podziwu uporem, miłośniczką gotowania (i pieczenia) oraz aktywnego wypoczynku. Ceni sobie wartości rodzinne, ale uważa, że w dzisiejszym świecie jest o nie coraz trudniej. W roku 2017 zakończyła związek i od tego czasu jest samotna. Tomasz zwrócił jej uwagę zdecydowaniem i dojrzałością i ma nadzieję, że u jego boku będzie mogła zrealizować swoje marzenie – zakochać się i stworzyć dużą i kochającą się rodzinę.



„Rolnik szuka żony” – Karolina



Ma 40 lat, pochodzi z małej miejscowości na Pomorzu Zachodnim, jest matką 22 letniego syna i zakochała się w Tomku od pierwszego wejrzenia. Wieś zna dobrze, lubi naturę, wiatr we włosach i luzacki styl ubierania. Może nie do końca radzi sobie z nowymi technologiami, ale za to szybko się uczy, więc praca na gospodarstwie nie jest jej straszna. I choć całe życie była wolnym ptakiem to teraz, po zobaczeniu Tomasza jest gotowa to zmienić.



„Rolnik szuka żony” – Katarzyna L.



Ma 40 lat, pochodzi ze Śląska, jest panną, katoliczką i tak jak Tomasz wciąż marzy o wielkiej miłości. Podobnie jak Tomaszowi brakuje je bliskości, rozmów i kogoś z kim można by dzielić codzienne smutki i radości. Kogoś z kim można by spędzić dzień, miesiąc, rok, a nawet całe życie.



„Rolnik szuka żony” – Paulina



Ma 32 lata, miesza w Tarnowie, ma wykształcenie pedagogiczne i jest wielką miłośniczką podróży – tych zwykłych – do obcych miejsc i krajów i tych trudnych – w głąb serca i duszy. W wolnym czasie lubi przeczytać dobrą książkę, iść na spacer lub spędzić czas na zabawie ze swoją trzyletnią chrześnicą. Wrażliwość, uczciwość, romantyczność i pracowitość, to cechy, które ceni w sobie i w innych, ale to nie one spowodowały, że napisała list do Tomasza. Zmusiło ją do tego szybsze bicie serca. Co, jak przyznacie, jest najlepszym z możliwych powodów.Czytaj też:

