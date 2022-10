„Rolnik szuka żony”. Uczestnicy poznali kandydatów

W najnowszym odcinku „Rolnik szuka żony” kilku z kandydatów, których widzowie zobaczyli podczas specjalnego odcinka w Wielkanoc, wreszcie poznało swoich wybranków. Z przedstawionej ósemki pokazano pięć osób, które cieszyły się największym zainteresowaniem: Klaudia, Tomasz R., Tomasz K., Michał i Mateusz. To właśnie oni otrzymali najwięcej listów, a teraz wybrali się na randki ze swoimi faworytami.

„Rolnik szuka żony”. Jedna z kandydatek zataiła, że ma dziecko

Najwięcej zainteresowania budziło spotkanie Tomasza R., z 23-latką, która jest w zaawansowanej ciąży. Klaudia skradła serce rolnika już dzięki wiadomości, a na żywo nie było inaczej. Podczas randki oboje rozmawiali o odpowiedzialności, która ciąży zarówno na niej, jak i na nim. Tomasza spotkała jednak także nieprzyjemna niespodzianka. Jak się okazało, jedna z uczestniczek zataiła, że jest mamą. Kiedy 41-latek zapytał kobietę, czy ta jest gotowa na dzieci, odparła, że ma już 22-letnią pociechę. To zdecydowanie nie spodobało się mężczyźnie, który podkreślił, że ta informacja nie padła w liście. Przed kamerą wyznał, że zrobiło to na nim negatywne wrażenie.

Niespodzianek nie zabrakło także podczas randek Klaudii. Wśród mężczyzn, którzy przyjechali zawalczyć o jej serce, był jej znajomy. Pochwalił się tym faktem już w liście, a rolniczka zaczęła rozmowę właśnie od tego. – Byłem z koleżanką kiedyś na balu inżynierskim. I tak złapaliśmy się na 2-3 minuty, pogadaliśmy chwilę – wyjaśnił jej Paweł.

„Rolnik szuka żony”. 24-latek „rozbił bank”

Podczas 9. edycji „Rolnik szuka żony”, padł zaskakujący rekord. Chodzi o liczbę listów, które otrzymał Tomasz K. Ujawniła to sama Marta Manowska, prowadząca format, przyznając, że „trochę rozbił bank”. Rolnik był dość wybredny podczas wybierania kandydatek, ale jedna zdecydowanie wpadła mu w oko. To 22-letnia brunetka, która tak jak on studiuje finanse i rachunkowość. Po spotkaniu na żywo nie krył ogromnego zainteresowania. Podkreślił, że jest bardzo skromna i naturalna. Wygląda na to, że naprawdę mu się spodobała, bo zażartował pytając, czy mogliby powtórzyć randkę.

Na razie nie wiadomo kogo, uczestnicy zaproszą do swoich gospodarstw. O tym dowiemy się dopiero w kolejnym odcinku. „Rolnik szuka żony” jest emitowany w każdą niedzielę na TVP 1 o godzinie 21.15.

