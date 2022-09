TVP Info zaliczyło wpadkę na wizji. „Umarł, zanim zdążył się urodzić”

23 września media obiegła smutna wiadomość o śmierci Franciszka Pieczki. Pamiętny Gustlik z „Czterech pancernych.”. miał 94 lata. O wielkiej stracie dla polskiej kultury informowały wszystkie największe portale i stacje telewizyjne. Przy okazji emisji materiału o śmierci wybitnego aktora TVP nie ustrzegła się wpadki. Podczas serwisu informacyjnego w TVP Info za plecami prezenterki ukazała się okolicznościowa grafika. Jej autor popełnił jednak błąd. Zamiast daty śmierci artysty - 2022 roku - pojawił się 1922 rok.

Franciszek Pieczka - kim był?

Franciszek Pieczka ukończył PWST w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1954 roku. Pierwszy angaż znalazł w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze. Przez kolejne lata występował w Nowej Hucie, gdzie grał do 1964 roku. Jego debiutem filmowym była mała rola w „Pokoleniu” Andrzeja Wajdy. Ogromną popularność i rozpoznawalność przyniósł mu występ w serialu „Czterej pancerni i pies” (1960-1970). W roli Gustlika Jelenia zachwycał humorem i nonszalancją.

Równocześnie rozwijał karierę sceniczną. Do 1969 pracował w Starym Teatrze w Krakowie. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie do 1974 roku należał do zespołu Teatru Dramatycznego. Od 1976 związał się z Teatrem Powszechnym, w którym występował do 2015 roku.

Franciszek Pieczka - sylwetka

Grał u największych polskich reżyserów, m.in. Andrzeja Wajdy, Tadeusza Konwickiego, Jerzego Skolimowskiego, Jerzego Kawalerowicza czy Jana Jakuba Kolskiego. W jego romantycznych obrazach podszytym fascynacją naturą i realizmem magicznym Pieczka mógł dać popis aktorskich umiejętności. Za tytułową rolę w „Jańcu Wodniku” otrzymał wiele nagród, m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz na Międzynarodowym Festiwal Filmów Słowiańskich i Prawosławnych w Moskwie.

1 listopada 2017 został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego. W 2018 roku Franciszek Pieczka został uhonorowany Nagrodą im. Przemysława Gintrowskiego.

