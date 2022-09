„Nasz nowy dom”. Przeszli piekło z tyranem, ekipa wyremontuje ich dom. Zobaczcie zdjęcia przed!

W dzisiejszym odcinku historia Pani Renata i jej rodziny, z którą mieszkają w woj. zachodniopomorskim w miejscowości Hanki-Kolonia. Pani Renata jest mamą Zuzi (9 l.) i Janka (11 l.). Przez lata przechodzili piekło, uzależniony od alkoholu mąż pani Renaty znęcał się nad nią w obecności dzieci. Po śmierci swojego ojca kobieta odziedziczyła pół starego, zrujnowanego domu i postanowiła uciec. Mąż nocami nachodził ich, awanturował się, budził dzieci. W końcu udało się uzyskać sądowy nakaz zbliżania się.

– Było tak, że bił mamę, krzyczał, kopał w ściany, przewalał się. Bałam się bardzo, że mamie w końcu stanie się coś poważnego. Raz było tak, że tata przyjechał w nocy i zaczął walić w drzwi, obudziłam się i bardzo się przestraszyłam. Nie chcę, żeby tata tutaj przyjeżdżał. Chcę, żeby nie miał z nami w ogóle kontaktu – mówi ze łzami oczach mała Zuzia.

– Mój tata też nadużywał alkoholu, bił nas. Trochę mam żal do siebie, że swoim dzieciom zgotowałam taki sam los, jak ja miałam. Chciałam ratować nasze małżeństwo. Jeździłam z mężem po różnych instytucjach, żeby zaczął się leczyć, ale to nie dawało żadnych skutków. Ciągle ja byłam obwiniana o to, że on pije przeze mnie – dodaje pani Renata.

Nowy start w programie „Nasz nowy dom”

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności pani Renata spotkała po latach swoją szkolną miłość – Pana Tomka. Zamieszkali razem i są teraz szczęśliwą rodziną. Oboje pracują, jednak skromne dochody nie pozwalają na przeprowadzenie gruntownego remontu, ogromnym wysiłkiem finansowym wymienili dach i teraz spłacają zaciągnięty na ten cel kredyt. Katarzynę Dowbor urzeka to love story, więc z największą przyjemnością przekazuje rodzinie dobre wieści. Remont zrealizuje ekipa Przemka Oślaka, a projektem zajmie się Maciej Pertkiewicz.

Zdjęcia domu, jaki zamieszkuje rodzina, jeszcze przed remontem, zobaczyć możecie w naszej galerii.

