Kasia Dziurska i Blowek gośćmi programu „Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia”

W czwartym odcinku „Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" każdy z uczestników będzie miał 60 sekund, aby dobrać dwie piłeczki ze składnikami, które będą potem musieli wykorzystać w kuchni do przygotowania dań. Dziś ich zadaniem będzie przygotowanie śniadania, obiadu i deseru (wszystko fit!) dla wyjątkowych gości – trenerki i Mistrzyni Świata Fitness Figure Classic - Kasi Dziurskiej i jednego z najbardziej popularnych youtuberów w Polsace – Blowka, która ma prawie 5 milionów subskrypcji swojego kanału. Na zadanie będą mieli 45 minut. Walka o punkty będzie bardzo zacięta. O wygranej zaważy jedynie 0,5 pkt.

Podczas serwisu w restauracji zasiądą m.in. Malwina Wędzikowska, stylistka, scenografka i była kostiumografka „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz uczestniczka 11. edycji show, Milena Rostkowska-Galant, na co dzień prezenterka Polsatu.

Obejrzyjcie już zdjęcia z nadchodzącego odcinku. Start, podobnie, jak w każdą środę, na antenie telewizji Polsat o godzinie 20:00.

