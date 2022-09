Piotr Kraśko komentuje surowy wyrok. „Bardzo żałuję i przepraszam”

Wyrok, który dziś zapadł w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, dotyczy zdarzenia z 2016 roku, kiedy to dziennikarz prowadził samochód w miejscowości Myszyniec na Mazowszu, mimo że miał cofnięte uprawnienia od 2014 roku. Piotr Kraśko publicznie przyznał się do zarzucanego mu czynu. We wtorek 20 września 2022 sąd wymierzył dziennikarzowi karę 200 stawek dziennych po 500 złotych, co daje 100 tysięcy złotych. Ma także ponieść koszty procesu sądowego.

Portal TVP Info przypomniał dziś też, że to nie jedyne tego typu problemy dziennikarza. W 2021 roku media informowały, że prezenter także został przyłapany na prowadzeniu samochodu bez niezbędnych uprawnień. Wówczas został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł, a dodatkowo otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Portal Gazeta.pl uzyskał komentarz Piotra Kraśki do wyroku. „To się nigdy nie powinno wydarzyć. Nigdy nie powinienem prowadzić bez prawa jazdy. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem i bardzo, bardzo przepraszam” – napisał dziennikarz.

