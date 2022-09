Piotr Kraśko skazany. Wiemy, jaką karę otrzymał dziennikarz

W sprawie Piotra Kraśki chodzi o zdarzenie z 2016 roku. Wówczas dziennikarz w miejscowości Myszyniec na Mazowszu, mimo że miał cofnięte uprawnienia od 2014 roku, prowadził samochód. – Prowadząc na drodze publicznej pojazd mechaniczny marki BMW, nie zastosował się do decyzji prezydenta Warszawy z 22 kwietnia 2014 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii A i B – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Piotr Kraśko skazany. Jaką karę wymierzył mu sąd?

Piotr Kraśko przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednak odmówił składania wyjaśnień w sprawie. Dziennikarz zgodził się na podawanie nazwiska i publikowanie jego wizerunku w związku ze sprawą. Zgodnie z aktem oskarżenia za czyn groziła mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Sąd zdecydował, że Kraśko musi zapłacić 200 stawek dziennych po 500 złotych kary, co daje 100 tys. zł. Dodatkowo ma też ponieść koszty procesu sądowego.

Wcześniej portal informował, że prokurator chciał skazać oskarżonego Piotra Kaśki bez rozprawy. „Prokurator zawnioskował o skazanie Kraśki bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu kary w wysokości 100 tysięcy złotych. Proponowana kara została wcześniej uzgodniona z oskarżonym, który przyznał się do zarzutów” – donosił TVP Info. Portal przypomina też, że to nie jedyne tego typu problemy dziennikarza. W 2021 roku media informowały, że prezenter także został przyłapany na prowadzeniu samochodu bez niezbędnych uprawnień. Wówczas został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł, a dodatkowo otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Czytaj też:

„Taniec z Gwiazdami”. Pavlović zdradziła nazwiska faworytów