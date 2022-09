Widzowie oburzeni po emisji „The Voice of Poland”. TVP się tłumaczy

Program „The Voice of Poland”, nadawany na antenie TVP2, od lat ma ogromną oglądalność. Ponadto fani żywo komentują popisy wokalne uczestników w mediach społecznościowych formatu. Emocje wzbudzają nie tylko występy, ale też walki jurorów o to, by dany uczestnik wybrał właśnie ich.

Fani „The Voice of Poland” wściekli na TVP

W ten weekend widzowie nie dyskutowali jednak o tym, co dzieje się w programie, a zarzucali Telewizji Polskiej, że zostali oszukani. W sobotę 10 września TVP planowo pokazać miała trzy odcinki z przesłuchania uczestników ze Śląska, województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wileńszczyzny. Ku zaskoczeniu widzów, na ekranach zobaczyli odcinek, który zadebiutował na antenie TVP2 już tydzień wcześniej. Powtórka „The Voice of Poland” zirytowała masę widzów show, którzy upust emocjom dali na Facebooku.

„Halo, pobudka - co tam się u was dzieje? Zaspaliście z tym 3 odcinkiem?? 2 był tydzień temu”; „Gdybym wiedziała to bym sobie inaczej czas ustawiła. To jest mało poważne i nie interesuje mnie, że gdzieś tam był mecz siatkówki”; „Robotę rzuciłam, wygodnie zasiadłam. Cały tydzień czekałam”; „Puścić powtórkę zamiast premiery to tylko w TVP”; „Powinno być wcześniej jakieś info!!! Brak szacunku dla widza i jego czasu!”; „Przykre, że tak traktujecie widza. Czekamy na kolejne odcinki, a dostajemy poprzednie” - piszą widzowie, wśród setek komentarzy.

Dziwne tłumaczenie Telewizji Polskiej

Po zakończeniu meczu Polaków, w mediach społecznościowych TVP pojawiła się informacja: „Drodzy widzowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców, wyemitowaliśmy powtórkę pierwszego odcinka naszego muzycznego show. Premierowe przesłuchania w ciemno zaczynamy o 21:05. Kibicujemy razem z Wami”. Tłumaczenie nie pomogło jednak za wiele, a w komentarzach ludzie zwrócili uwagę, że to oświadczenie nie ma po prostu sensu.

Z uwagi na mecze polskich siatkarzy, przesunięta została także emisja kolejnego sezonu programu „Rolnik szuka żony”. Pierwszy odcinek miał zadebiutować już 4 września. Widzowie nie zobaczyli go ani wtedy, ani w minioną niedzielę 11 września.

Czytaj też:

Uczestnik „Rolnik szuka żony” dużo schudł. Zobaczcie, jak zmienił się Adam Kraśko