„Wojenne dziewczyny”. Niemiecki lotnik zdradzi tajemnice i popełni samobójstwo

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami. Serial szybko zyskał sympatię widzów i każdy odcinek śledziło średnio 3 miliony osób. Przed nami drugi odcinek piątego sezonu.

„Wojenne dziewczyny” – co w nowym odcinku?

W Złoczewicach Chaim konstruuje granaty. Prosi Marysię, aby dostarczyła je do getta. Nie jest to proste zadanie, ale podejmuje się tego Andrzej, który już wcześniej kilkakrotnie wchodził tam jako lekarz. Musi tylko znaleźć kogoś, kto pomoże mu przejść przez bramę.

Tymczasem Ewa, Nitka, Andrzej i Zyga uczestniczą w podjęciu Cichociemnego z Anglii. Wszystko odbywa się w gęstej mgle, skoczek zaczepia spadochronem o drzewa i podczas próby uwolnienia się zostaje ciężko ranny. A właściwie ciężko ranna, bo cichociemny okazuje się dziewczyną. Obrażenia są na tyle poważne, że zdesperowana grupa jedzie do Złoczewic licząc na pomoc niemieckiego lekarza. Ten nie odmawia i ratuje dziewczynie życie. Podczas nocnej operacji Nitka nawiązuje kontakt z hospitalizowanym niemieckim lotnikiem. Ten zdaje sobie sprawę, że już nigdy nie będzie sprawny, opowiada o nalotach na ludność cywilną. Nitka jest wstrząśnięta. Rankiem lekarz i Meier zastają pilota martwego, wygląda to na samobójstwo.

Niemieckie władze rezygnują z wykorzystywania Złoczewic na szpital dla wojska. W Warszawie Marysia i Witek próbują dostać się do getta, aby przekazać ruchowi oporu granaty. Ostatecznie Andrzej postanawia wejść sam. Niestety, zaraz po przekroczeniu bramy do getta zostaje zastrzelony.

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1. Produkcja jest też dostępna na platformie VOD.

