„Taniec z Gwiazdami”. Kontrowersyjny uczestnik pożegnał się z programem!

5 września 2022 roku Polsat wyemitował drugi odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Mimo że to już 13. edycja, show nadal budzi wielkie emocje. Bez wątpienia jednym z najbarwniejszych uczestników jest „detektyw bez licencji” Krzysztof Rutkowski. Jego udział w programie od początku budził wiele kontrowersji, doszło nawet do konfliktu między celebrytą a jedną z jurorek – Ivoną Pavlović.

Mimo medialnych sugestii, że „Czarna Mamba” ma związek z interesami Wojtka z Zanzibaru, jurorka była dziś wyjątkowo miła, a kontrowersyjny detektyw nie atakował jurorów i słuchał ich rad z pokorą. Pavlović pochwaliła nawet odwagę gwiazdora. – Ja uważam, że już skoczyłeś w ogień. Nie musisz być tancerzem. Baw się, czerp garściami. Dzisiaj na zachętę więcej punktów, bo było kilka kroków tanga. Jak będziesz tak szedł, to będzie progres, w finale może dyszka – żartowała.

Rutkowski otrzymał od „Czarnej Mamby” dwa punkty. Wszyscy jurorzy byli zgodni, że celebryta zrobił postępy taneczne. Łącznie on i Sylwia Madeńska zgromadzili na swoim koncie 15 punktów.

„Taniec z Gwiazdami”. Kto odpadł?

To jednak okazało się zbyt mało, by pozostać w tanecznym show. Celebryta nie przekonał do siebie publiczności i musiał pożegnać się z programem. Widzowie zdecydowali, że to koniec przygody „detektywa bez licencji” w „Tańcu z Gwiazdami”.

Po ogłoszeniu werdyktu Krzysztof Rutkowski zdradził, że taniec zafascynował go do tego stopnia, że chce się zapisać na kurs do profesjonalnej szkoły tańca. – Czasu mi brakowało. Poświęciliśmy go bardzo dużo na parkiecie, ale cóż, trzeba przejść na parkiet, z którego przyszedłem, czyli na ulicę. Z ulicy przyszedłem, na ulicę wrócę – dodał.

