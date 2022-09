Karolina Pisarek pojawiła się na planie „Tańca z Gwiazdami”

Karolina Pisarek pojawiła się na przygotowaniach do nagrania drugiego odcinka show „Taniec z Gwiazdami”. Zdjęcie z modelką udostępnił prowadzący program Krzysztof Ibisz. W opisie nawiązał do problemów zdrowotnych, z którymi boryka się celebrytka. „Dziś Karolina Pisarek potrzebuje dużo Waszych ciepłych myśli i dobrej energii” – napisał prezenter.

Zdjęcie z prowadzącym „Taniec z Gwiazdami” na swoim profilu udostępniła Karolina Pisarek i dołączyła emotikonę serca. Opublikowała też fotografię ze swoim partnerem. Modelka poinformowała swoich fanów, że choreografia, którą wykona dzisiaj z Michałem Bartkiewiczem, będzie zmieniona. „Po krótkiej przerwie znów jestem u boku Michała Bartkiewicza. Dziś nasza choreografia została zmieniona. Moje ruchy do totalnego minimum, za to Michał da dziś czadu na parkiecie” – wyjaśniła Pisarek. Gwiazda poprosiła obserwatorów o wsparcie i zdradziła, jak się czuje. „Trzymajcie kciuki! Najważniejsze, że powoli wracam do żywych i codziennie czuję się lepiej. Dziś dam z siebie 100% nawet jeśli jest to totalne minimum w porównaniu do innych par” – szczerze wyznała celebrytka.

Karolina Pisarek zdradziła, co jej jest

Przypomnimy, że w środę 31 sierpnia Karolina Pisarek podzieliła się z fanami smutną wiadomością. Modelka za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznała, że trafiła do szpitala z powodu silnego bólu głowy. Celebrytka nie była w stanie funkcjonować. W czwartek 1 września menadżerka modelki w wydanym oświadczeniu oznajmiła, że „pojawiło się podejrzenie guza” u Pisarek. Kolejnego dnia Roger Salla, mąż modelki, podał, że nie jest ona w stanie chodzić i wciąż nie mają diagnozy.

Po kilku dniach badań wyznała jaką diagnozę usłyszała. – Diagnoza, jaka została mi przedstawiona dzisiaj to powiększona przysadka mózgowa z torbielą i kwalifikuje się to do operacji. Doktor powiedział, że dopóki nie mam problemów ze wzrokiem, to nie jest rzecz natychmiastowa, którą trzeba zrobić, ale można to złagodzić tabletkami. Przez ostatnie dni nie było mi łatwo – podkreśliła modelka.

