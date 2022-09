„Wojenne dziewczyny” – kiedy emitowane są najnowsze odcinki?

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami. Serial szybko zyskał sympatię widzów i każdy odcinek śledziło średnio 3 miliony osób.

W rolach głównych występują Vanessa Aleksander, Aleksandra Pisula i Marta Mazurek. Na ekranie towarzyszą im między innymi Danuta Stenka, Aleksandra Justa i Michał Czernecki.

„Wojenne dziewczyny” – najnowszy sezon

Mimo że widzowie musieli pożegnać z serialem przed wakacjami, to mamy dobrą wiadomość na wszystkich fanów. Obecnie na antenie TVP emitowany jest już piąty sezon, którego akcja dzieje się w Warszawie. Losy bohaterów osadzone są w 1943 roku, czyli w czasie wyniszczającej i długo już trwającej wojny. Niemcy właśnie zaczynają ponosić porażki, a tytułowe „Wojenne dziewczyny” ciągle działają i otrzymują nowe misje.

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20. Produkcja jest też dostępna na platformie VOD. Tak jak poprzednie serie, ta również liczy 13 odcinków.

Czytaj też:

Aleksandra Żebrowska pokazuje figurę po ciąży, a Michał Żebrowski chwali się córką