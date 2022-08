Nowy „Hotel Paradise”. Co wiemy o uczestniczkach 6. edycji?

W poniedziałek 29 sierpnia wystartowała 6. edycja „Hotelu Paradise”. Odcinki nadawane będą regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:35 na TVN7. Format jest bardzo popularny – każdy odcinek ogląda średnio 500 tys. widzów. Program od początku prowadzi Klaudia El Dursi, która powróciła na ekrany wraz z nowymi epizodami. W 6. sezonie doszło do kilku zmian - widzowie między innymi usłyszeli nowy motyw przewodni - utwór „Rajska miłość” autorstwa Natalii „Nany Majos”, która sama brała udział w 4. sezonie programu.

Wraz z nowym sezonem na rajskiej wyspie pojawiły się nowe uczestniczki. Poznajcie je!

Anastazja – 23 lata



Anastazja pracuje jako Social Media Manager. Jest Ukrainką o polskich korzeniach. Dlatego też przyjechała do naszego kraju na studia dziennikarskie i postanowiła tu zostać. W Polsce mieszka od pięciu lat. Social Media to jej domena. Sama ma ponad 400 tysięcy followersów na TikToku. Oprócz mediów społecznościowych, pracuje także w salonie piękności, gdzie zajmuje się rekonstrukcją włosów.

Anastazja to bardzo wysportowana dziewczyna. 12 lat trenowała zawodowo szermierkę. Lubi też ćwiczyć na siłowni. Jest bardzo kontaktowa i impulsywna. Lubi, gdy dużo się dzieje i nie boi się próbować nowych rzeczy. Jednak są rzeczy, które potrafią ją zdenerwować. Jak na przykład spóźnialstwo.



Monika – 28 lat



Monika to bardzo wyjątkowa postać. Takiej uczestniczki polskie programy reality show jeszcze nie widziały. Jest absolwentką koreanistyki. Na co dzień uczy Polaków języka koreańskiego, a Koreańczyków – polskiego. Promuje kulturę koreańską. Jest managerem dziewięciokrotnego mistrza świata w kulturystyce, Koreańczyka Hwan Chul Soona. Uwielbia uczyć się nowych języków, obecnie zgłębia turecki. Jej marzeniem jest zbudowanie własnej marki pielęgnacyjnej na bazie składników koreańskich i wypromowanie jej w Azji. Monika ukończyła także liceum aktorskie. Tańczy high heels, śpiewa karaoke, rapuje, jest swoją własną stylistką, fryzjerką i makijażystką. Trenowała siatkówkę, karate, obecnie boks, ale tylko rekreacyjnie.

Jest pewna siebie, ale z drugiej strony wrażliwa. Potrafi zjednywać sobie ludzi. Umie zawalczyć o swoje. Jak sama mówi: “Lepiej jest mieć we mnie przyjaciela niż wroga. Wybaczam, ale zapamiętuję”. Ceni sobie swoją przestrzeń i czas. Kocha zwierzaki.



Szahira – 26 lat



Rozgadana, roześmiana i przebojowa, ale też konkretna i stanowcza. Kocha błyszczeć i zwracać na siebie uwagę. Uwielbia szalone, spontaniczne pomysły, nie cierpi nudy i nudnych ludzi. Od zawsze uważała, że jej miejsce jest na scenie. Lubi śpiewać i grać na gitarze dla znajomych.

Jako nastolatka była chłopczycą. Uwielbiała jeździć na quadach, jazdę konno i strzelanie z wiatrówki. Uprawiała również football amerykański, grając w męskiej drużynie. Dopiero Wybory Miss wyzwoliły w niej kobietę. Zaczęła brać w nich udział gdy miała 14 lat. Jest Miss Wielkopolski i Finalistką Miss Polski. Jeździła na wybory również za granicę, reprezentując nasz kraj. Obecnie jest menadżerką marki odzieżowej, stworzonej przez jej mamę. Ukończyła szkołę hotelarską i studia kosmetologiczne.



Wiktoria – 21 lat



Studentka fizjoterapii oraz trenerka personalna. Lubi być w centrum uwagi. Nie wyobraża sobie życia bez podróży i nowych wyzwań. Lubi podejmować ryzyko i często rzuca się na głęboką wodę. Liczą się dla niej silne wrażenia i chęć przeżycia przygody. Uwielbia duże, głośne i pełne tłumów kluby. Zdecydowanie nie jest typem domatorki, a każdy pretekst do wyjścia z domu jest dobry.



Hanna – 23 lata



Jest kosmetyczką, a dodatkowo pracuje w butiku. Rozpieszczana przez rodziców jako dziecko, miała wszystko, ale też miała dużo zasad i reguł. Bardzo ją to męczyło, dlatego kiedy miała 18 lat, postanowiła się usamodzielnić i wyprowadziła się z domu. Jest dumna z tego, że udało jej się stanąć na nogi, udowodniając wszystkim dookoła i sobie samej, że potrafi o siebie zadbać. Nie boi się ciężkiej pracy i lubi podejmować ryzyko, mimo że czasami nikt w nią nie wierzy. Jej największe marzenie to własny zakład kosmetyczny. Jej ogromną pasją jest jazda konna, którą trenuje od najmłodszych lat.

Lubi być w centrum uwagi i stawiać na swoim. W przeciwnikach szuka słabych punktów, by móc je wykorzystać w odpowiednim momencie.

„Hotel Paradise”. Zasady programu

Mieszkańcy „Hotelu Paradise” muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku, ponieważ osoba, której nie udało się stworzyć pary, opuszcza program. Aby osiągnąć swój cel, uwodzą, zawierają sojusze i często prowadzą wyrafinowaną grę. Dla utrudnienia gry, co tydzień w hotelu pojawiać ją się nowi mieszkańcy. Nagrodą dla zwycięskiej pary jest czek na 100 tysięcy złotych.

