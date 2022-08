„Taniec z Gwiazdami”. Internauci zażenowani werdyktem

Wczoraj w poniedziałek 29 lipca na antenie Polsatu wyemitowano pierwszy odcinek show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Tym samym rozpoczęła się 13. edycja programu. Sezon budzi naprawdę duże emocje. Nie tylko za sprawą gwiazd, ale także ze względu na pierwszą w historii jednopłciową parę. Celebryci trenują już od miesiąca. Pierwszy odcinek wyemitowano 29 sierpnia.

Taneczne występy celebrytów ocenia jury w składzie: piosenkarz oraz fan polskiego i brytyjskiego formatu Andrzej „Piasek” Piaseczny, niezastąpiona oraz widzącą każde niedociągnięcia Iwona Pavlović, znany z ciętego języka Michał Malitowski oraz aktor Andrzej Grabowski, dobry duch programu, który w każdej parze widzi tylko same plusy.

„Taniec z Gwiazdami” – kto odpadł?

Ku zaskoczeniu widzów i internautów z pierwszego odcinka programu odpadła para, która radziła sobie stosunkowo dobrze. Z show pożegnali się Łukasz Płoszajski i Wiktora Omyła. Tancerka ma najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S” w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Jest mistrzynią Polski oraz wicemistrzynią świata. Natomiast Płoszajski to aktor znany z serialu „Pierwsza miłość” oraz najsłynniejszy polski mentalista, czyli Haker Umysłu.

Para zatańczyła do utworu „Początek”, a występ spodobał się jurorom, bo duet zgarnął 25 punktów. Mimo to, to właśnie Płoszajski i Omyła odpadli. Zarówno internauci jak i taneczny duet nie kryli zaskoczenia. W komentarzach pojawiły się nawet domysły, że to ustawka. Także w nagraniu, które znalazło się w mediach społecznościowych, Łukasz Płoszajski wyznał, że jest mocno zaskoczony. Wiktoria Omyła natomiast, śmiało stwierdziła, że to właśnie aktor powinien zwyciężyć i podkreśliła swoje zażenowanie. – Nie uważam, że Łukasz to jest osobą, która powinna odpaść w pierwszym odcinku. Uważam, że Łukasz to osoba, która powinna wygrać ten program, ale widocznie coś jest nie tak. Może jesteś zbyt normalny? – dodała.

Jak poradził sobie Krzysztof Rutkowski?

Bez wątpienia jedną z ciekawszych postaci tegorocznej edycji jest detektyw Krzysztof Rutkowski. Sylwia Madejska w rozmowie z Pudelkiem opowiedziała nieco o szczegółach współpracy z najpopularniejszym detektywem. Nie zabrakło również szczerej oceny jego umiejętności. – Tanecznie na początku było trudno. Widać, że nie miał nigdy do czynienia z tańcem, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. (..) Nie będzie z niego profesjonalnego tancerza, ale widzę jego zaangażowanie – powiedziała. Podobnego zdania była Ivona Pavlović, która przyznała, że wydawało jej się, że najgorszym uczestnikiem była Justyna Żyła, ale patrząc na występ Rutkowskiego, zmienia zdanie.

Czytaj też:

QUIZ z filmu „Psy”. Tylko dla koneserów