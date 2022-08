MTV VMA 2022 rozdane! Nie zabrakło kontrowersji i zaskoczeń

Gala MTV Video Music Awards odbyła się w Prudential Center w Newark w New Jersey 28 sierpnia 2022 roku. Kultowe nagrody przyznawane są od 1984 roku. Podczas tegorocznego wydarzenia muzyczna stacja po raz kolejny przyznała statuetki za najlepsze teledyski. Nie zabrakło zaskoczeń, ale też największych gwiazd, które uświetniły wydarzenie swoją obecnością. Galę prowadziła Nicki Minaj z LL Cool J i Jackiem Harlowem.

Najwięcej nagród otrzymał stosunkowo nowy na rynku raper Jack Harlow. Muzyk zgarnął aż cztery statuetki. Kolejną z największych wygranych zdecydowanie była Taylor Swift. Wokalistka otrzymała trzy nagrody w kategoriach: wideo roku, najlepsze długie wideo za teledysk „All Too Well” (wersja dziesięciominutowa) oraz za najlepszą reżyserię. Jej stylizacja idealnie komponowała się z wielkim sukcesem. Taylor wręcz błyszczała. Celebrytka zdecydowała się na krótką sukienkę stworzoną z kamieni, które przymocowane były do pasków. Podczas podziękowań piosenkarka przekazała dobrą wiadomość swoim fanom. 21 października ukaże się nowy album gwiazdy. Po tej wiadomości na jej Instagramie pojawiła się okładka płyty „Midnights”, krążek będzie zawierać 13 nowych kawałków.

twitter

Dove Cameron, dziecięca gwiazda Disneya, został okrzyknięty Debiutem Roku. Doceniono także nieanglojęzycznych artystów: Bad Bunny, Lisa z Blackpink i włoski zespół Maneskin. Global Icon Award otrzymał zespół-ikona Red Hot Chili Peppers, którzy dali popis muzyczny. Na scenie pojawili się także: Eminem, Snoop Dogg, Lizzo, Blackpink, Marshmello, Måneskin i Bad Bunny, a także prowadząca Nicki Minaj.

Kontrowersje na MTV Video Music Awards

Podczas tegorocznej gali nie zabrakło także kontrowersji. Ku zaskoczeniu wszystkich z apelem pojawił się Johnny Depp. Aktor powiedział, że szuka... pracy. Głowa gwiazdora została cyfrowo wstawiona w unoszącego się nad sceną astronautę, co było nawiązaniem do statuetek. Celebryta podkreślił, że można go wynająć na „urodziny, bar micwy, wesela, stypy i wszystko, co potrzeba”.

To jednak nie koniec niespodzianek. Podczas koncertu lider zespołu Maneskin wystąpił w tak wyciętych spodniach, że mogliśmy podziwiać jego pośladki. Operatorzy zmuszeni byli kierować kamery na publikę. Nie zabrakło też niecenzuralnych słów. Zarówno Lizzo odbierająca nagrodę za teledysk do „About Damn Time” dała ponieść się chwili, jak i basista Red Hot Chili Peppers – Flei. Przekleństw nie zabrakło też w przemówieniu Nicki Minaj.

Czytaj też:

„Taniec z gwiazdami”. Eksperci już wiedzą, kto odpadnie