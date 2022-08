Marcin Prokop wspomina Piotra Balickiego. Padły wzruszające słowa

Informacje o chorobie Balickiego dotarły do mediów na początku roku. Piotr Balicki wyznał, że choruje na raka. Producent, lektor oraz trener z programu „Mali Giganci” opublikował obszerny wpis, w którym opowiedział o chorobie. „Mój dom to obecnie sala nr 2 gdzieś w Centrum Onkologii. Rozpocząłem dość brutalną walkę z wilkiem. Nie ma spektakularnie pozytywnych perspektyw. Ok pogodzę się z tym” – mogliśmy przeczytać w przejmującym i szczerym poście, który odbił się szerokim echem. Przyjaciele z branży, ale także fani próbowali dodać Balickiemu otuchy. Wśród komentarzy pojawiły się słowa wsparcia od Piotra Gąsowskiego, Rafała Maseraka, Arka Kłusowskiego, Anny Kalczyńskiej czy Pauliny Sykut-Jeżyny.

Marcin Prokop wspomina Piotra Balickiego

Później raz na jakiś czas relacjonował postępy w leczeniu i nieustannie podkreślał, że łatwo się nie podda. Niestety teraz media obiegła informacja, że Piotr Balicki nie żyje. We wzruszającej wypowiedzi swojego wieloletniego współpracownika wspominał Marcin Prokop. – Piotrek był jedną z najfajniejszych osób, jakie spotkałem w tym biznesie. Dobrze nastawiony do ludzi, ciepły, serdeczny, a do tego znakomity w tym, co robił. Dyrygował publicznością jak wirtuoz, dawał ludziom mnóstwo dobrej energii i uśmiechu, jego występy były show samym w sobie. Mógłby spokojnie poprowadzić w telewizji jakiś program rozrywkowy, na co go zresztą wielokrotnie namawiałem – podkreślił.

Prokop nie ukrywał też, że Balicki był wyjątkowo skromny, ale jednocześnie niesamowicie utalentowany. – Był jednak na tyle skromną osobą, że nigdy o to specjalnie nie walczył, w przeciwieństwie do wielu postaci w tym światku, zwykle zdeterminowanych nieproporcjonalnie do swojego talentu. Bardzo będzie Piotrka brakować. I jako kumpla, i jako wyjątkowego profesjonalisty. Wyrazy wielkiego współczucia dla rodziny i przyjaciół – dodał.

Kim był Piotr Balicki?

38-latek był reżyserem, konferansjerem i trenerem autoprezentacji. Znany był jednak najbardziej ze swojej roli warm uppera, tj. osoby, która animuje widownię w trakcie nagrywania programów telewizyjnych. Współpracował przy popularnych show takich jak „Jak oni śpiewają”, „X-Factor”, „Taniec z gwiazdami”, „Mali giganci”, „Mam talent!” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”.

