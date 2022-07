„You Can Dance – Nowa generacja”. Ida Nowakowska i Katarzyna Cichopek komentują konflikt

Wszystko zaczęło się od wyznania reżysera programu „You Can Dance – Nowa generacja”. W jednym z wywiadów Mikołaj Dobrowolski śmiało powiedział, że między dwoma jurorkami – Katarzyną Cichopek i Idą Nowakowską często dochodzi do starć. Panie mają mieć inne zdanie wobec uczestników i każda z nich chce udowodnić swoją rację. – Czasami między nimi iskrzy, ale nie uważam, że to źle, bo widzowie chcą emocji. Obie są bardzo ambitne i profesjonalne, ale te ich emocje wypływają jeszcze bardziej, bo obie są matkami, nie chcą nikogo skrzywdzić. Ale to talent show i czasem trzeba komuś podziękować. I tu właśnie może budzić się niezadowolenie którejś z nich. Nie zmienia to faktu, że potrafią się pokłócić na śmierć i życie dla dobra któregoś z uczestników. Wychodzą z nich ogromne emocje i bardzo dobrze, bo dzięki temu program nie jest nudny jak flaki z olejem – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Ida Nowakowska i Katarzyna Cichopek komentują konflikt

Teraz do sprawy odniosły się główne zainteresowane. W rozmowie z Jastrząb Post Ida Nowakowska stwierdziła, że tarcia spowodowane są innym podejściem do formatu. – Każda z nas trochę inaczej patrzy na ten program, inaczej patrzy na uczestników, więc mamy swoje zdania, czasami odmienne, ale siebie szanujemy. Ja przynajmniej szanuję Kasię. Nie mamy do siebie nic prywatnie na razie – wyznała jurorka. Nowakowska nie ukrywała też, że różnica zdań może się jeszcze pojawić. – Myślę, że w pewnym momencie może jeszcze być jakiś spór. Z Agustinem też się spieram, nie tylko z Kasią – podsumowała.

Do konfliktu na planie, który odbił się w mediach szerokim echem, odniosła się także aktorka i tancerka Katarzyna Cichopek. – My z Idą na gruncie prywatnym absolutnie nie mamy żadnego konfliktu, bardzo się lubimy, doceniamy, szanujemy, wspieramy również i bardzo często dowcipkujemy – wyznała. Była partnerka Marcina Hakiela dodała też, że często kiedy światła zgasną, celebrytki dyskutują i przedstawiają swoje argumenty. – Po programie rozmawiamy i każda dalej ma chęć uargumentowania tej drugiej stronie, dlaczego to powinno być tak, a nie inaczej - powiedziała.

