„Taniec z Gwiazdami”. Kto będzie męskim partnerem Jacka Jelonka?

Jesienią rusza 26. edycja tanecznego show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Na parkiecie pojawić się mają m.in. Krzysztof Rutkowski, Łukasz Płoszajski, Maja Włoszczowska czy Ilona Krawczyńska. Ta edycja będzie jednak wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz w show ma pojawić się męsko-męski duet. Zgodnie z medialnymi doniesieniami na parkiecie swoich sił spróbuje także Jacek Jelonek, znany z programu „Prince Charming”. W pierwszym gejowskim reality-show w Polsce mężczyzna szukał wymarzonego partnera. Związał się z Oliwierem Kubiakiem, z którym jest wciąż w związku.

Kto będzie męskim partnerem Jacka Jelonka?

Jak się jednak okazuje, dobór profesjonalnego tancerza do jednopłciowej pary nie jest łatwy. Na razie nie wiadomo, kto razem z Jackiem Jelonkiem powalczy o Kryształową Kulę i 100 tys. zł, ale jak donosi serwis WP Gwiazdy, dwóch ze znanych trenerów na pewno nie zatańczy z celebrytą. Mowa o Rafale Maseraku i Stefano Terrazzino. Z medialnych doniesień wynika, że partner dla gwiazdora ma przylecieć z Wielkiej Brytanii, gdzie na co dzień mieszka i pracuje. Uczestnicy tanecznego show poznają swoją parę miesiąc przed rozpoczęciem emisji, więc już niedługo. Do tej pory jednak nie znamy konkretnego nazwiska.

Jacek Jelonek – kim jest?

Jacek Jelonek nie boi się wyzwań – lubi podróże i jeździectwo. Już przed swoim udziałem w „Prince Charming” był gwiazdą branży fashion. Na koncie ma współpracę z samym Mario Testino. Pojawiał się w magazynach takich jak „Hangover Man”, „Fantastic Magazine”, „Lounge” czy hiszpański „Vogue”.

