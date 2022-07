„Taniec z gwiazdami”. Wyciekło kolejne nazwisko

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” już jesienią pojawi się na antenie Polsatu. Show budzi wiele emocji, bo nazwiska uczestników zbliżającej się edycji, to nazwiska z pierwszych stron gazet. W mediach pojawiły się właśnie doniesienia o kolejnej gwieździe. Kto będzie miał okazję pochwalić się swoimi tanecznymi umiejętnościami?

Przed nami już 26. edycja tanecznego show, które kochają Polacy. Chociaż Polsat nie ujawnił jeszcze oficjalnie listy uczestników, którzy pojawią się w najnowszym sezonie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, powoli do mediów przedostają się informacje o potencjalnych celebrytach, których oglądać będziemy w show. Słyszeliśmy już o tym, że w końcu twórcom udało się namówić na udział Michała Mikołajczaka oraz Krzysztofa Rutkowskiego. Plotkarskie media zaczęły już „węszyć” w kontekście tego, ile zarobi na udziale w show Polsatu detektyw. Z informacji „Super Expressu” wynika, że Rutkowski, który dotychczas zmagał się z wyzwaniami zupełnie innego kalibru, za każdy odcinek „Tańca z gwiazdami”, w którym wystąpi, otrzymać ma aż 30 tysięcy złotych. Na parkiecie swoimi tanecznymi umiejętnościami pochwali się także Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka za każdy odcinek show ma otrzymywać 35 tysięcy złotych. Według „Party”, prezenterka zdecydowała się rozwiązać umowę z TVN-em i „TzG” jest jej początkiem kariery w nowej stacji. „Taniec z Gwiazdami”. Znamy nazwisko kolejnej uczestniczki Do grona osób, które powalczą o zwycięstwo w „Tańcu z Gwiazdami”, ma dołączyć Agnieszka Litwin. Jak donosi „Super Express”, Litwin pojawi się już w nadchodzącej edycji. Według tabloidu informacje pochodzą od osoby związanej z produkcją. Agnieszka Litwin od lat występuje w kabarecie „Jurki”, który często pojawia się w Polsacie. Jest też związana bezpośrednio ze stacją, występując w show „Kabarety na żywo”. Agnieszka Litwin chorowała na nowotwór Agnieszka Litwin na początku października 2021 roku wyznała, że choruje na złośliwy nowotwór piersi. Guza wyczuła podczas samodzielnego badania. Zmiany usunięto operacyjnie, ale za jakiś czas artystka znów trafiła do szpitala. Zabieg trzeba było powtórzyć. Wszystko jednak skończyło się dobrze i pod koniec kwietnia Litwin wróciła na kabaretową scenę. Czytaj też:

