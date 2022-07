Magda Gessler komentuje doniesienia o rzekomym przejściu do Polsatu. „Po takiej akcji zostaje ślad nie do wymazania”

Od kiedy Edward Miszczak postanowił pożegnać się ze stacją TVN, do mediów dociera coraz więcej doniesień na temat rozstania się ze stacją kolejnych celebrytów. W tym gronie znalazła się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, którą już jesienią zobaczymy w najnowszym sezonie „Tańca z Gwiazdami”. Kilka dni temu Super Express poinformował, że także Magda Gessler ma przenieść się do konkurencyjnej stacji. Gessler od wielu lat prowadzi „Kuchenne rewolucje”, program, który jest jednym z najbardziej popularnych na antenie TVN. Restauratorka ponadto jest jurorką w dorosłej wersji „MasterChefa”.

Mimo że gwiazda przebywa na wakacjach, to odniosła się do plotek o swoim rzekomym przejściu. Restauratorka w zabawny sposób skomentowała medialne rewelacje na Instagramie. „Bajka, wierszyk, rymowanki, kolorowe malowanki; Spekulacje, barwne treści; Lubią sobie coś popieścić; Wszystko wrzucić dziś do gara; I tak kręcić niczym czara; A ja na urlopie; Lekko pali w tym ukropie; Dementuję moi mili; Życzę wam tak pięknej chwili; TVN to mój domeczek…; Moje gniazdko i stołeczek; Moi ludzie, życie, praca; Moja frajda, wielka raca!; Całuję kochane portaliki…; Niech wam się robią wasze kliki” – czytamy pod nagraniem z urlopu.

Magda Gessler komentuje doniesienia o rzekomym przejściu do Polsatu

Teraz Magda Gessler kolejny raz postanowiła zabrać głos i zrobiła to w dużo bardziej dosadny sposób. Gwiazda udostępniła kolejne nagranie z wyjazdu i znów skomentowała rzekome odejście ze stacji TVN. „Widzę, że moje poczucie humoru i błaha reakcja to za mało! Tu jest potrzebna prawdziwa »bomba nuklearna«, aby wreszcie uciąć żądzę pieniądza niewiarygodnych portali, którzy żerują na ludzkim życiu jak tasiemce czworogłowe” – zaczęła ostro restauratorka.

Gessler nie zostawiła też suchej nitki na tabloidach i dziennikarzach tam pracujących. „Mam dosyć kłamstw wyssanych z palca przez pseudodziennikarzyków, którzy rujnują życie nie na chwilę, tylko na zawsze. Bo po takiej akcji zostaje ślad nie do wymazania. I takie działania tabloidom przynoszą kasę, a tobie smród, który idzie za tobą całe życie” – czytamy.

Magda Gessler w swoim poście nie ukrywała też, że czas urlopu jest dla niej świętem i chciałaby odpocząć. „Teraz mam swoje święte 7 dni na regenerację, jestem daleko i chce mieć anielski spokój. Ale jak zwykle, kiedy wyjeżdżam na urlop ktoś musi mi to obs***” – podkreśliła. Na koniec też zaapelowała, by „kto zaczął niech skończy”. Post zakończyła zapewnieniem, że nie zamierza zmienić pracodawcy. „Dom jest, był i będzie tylko jeden – TVN” – napisała znana restauratorka.

