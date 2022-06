Dziennikarka TVN24 zaręczyła się ze swoją dziewczyną! „Czekamy na zmianę prawa”

O tym, że Marta Warchoł i Iwona Widomska są w związku, dowiedzieliśmy się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy panie, które wspólnie pracują przy „Faktach” TVN (Warchoł jest dziennikarką, Widomska producentka programu), dokonały coming outu. Od tego czasu na Instagramie Warchoł pojawia się wiele ich wspólnych zdjęć, na których nie kryją one swoich uczuć.

Dziennikarki często chwalą się wspólnymi romantycznymi chwilami np. Walentynkami. Jednak w mediach społecznościowych Marta Warchoł zabiera głos także w sprawach ważnych dla społeczności LGBT. Po głośnej akcji ze zniszczeniem plakatów czerwcowego wydania „Vogue'a” dziennikarka i jej dziewczyna zapozowały na jego tle. Zasprejowane zdjęcia przedstawiały całujące się homoseksualne pary.

Nie zabrakło odważnego i szczerego podpisu. „To się nie uda. Nie zasprejujecie nas – osób nieheteronormatywnych. Dzięki Marcie Pajor dowiedzieliśmy się, że w centrum grasuje senior-homofob. W centrum stolicy, kraju w Europie. Jak wiele nienawiści zostało wpompowanych w Polaków przez ostatnie lata? I jak długo mamy jeszcze obserwować tego konsekwencje? Ile mamy to znosić?! My nie planujemy się poddawać i Wy też nie pozwólcie, żeby ktoś Was stłamsił” – napisała wówczas.

Dziennikarka TVN24 zaręczyła się ze swoją dziewczyną

Teraz Marta Warchoł pochwaliła się dobrą wiadomością. Wieloletnia partnerka dziennikarki Iwona Widmowska oświadczyła się jej. „7 lat i 364 dni byłam jej dziewczyną, od teraz jestem jej narzeczoną” – napisała dumna Warchoł. Zdradziła też, że „to było magiczne popołudnie”. Czekamy na zmianę prawa – dodała na koniec wpisu. Gwiazda opublikowała zdjęcie z Widmowską na tle zachodzącego słońca i budynków. Wrzuciła też zdjęcie z restauracji. Na fotografii możemy zobaczyć zaskoczoną dziennikarką TVN24, a na jej palcu pierścionek.

