Wojciech Mann nie zostawia suchej nitki na organizatorach festiwalu w Opolu. „Kolejny przykład chamstwa TVP”

Poniedziałek to ostatni dzień, trwającego od 17 czerwca w Opolu 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Impreza wzbudza kontrowersje. Internauci dali wyraz niezadowoleniu z powodu doboru repertuaru i gwiazd, które wystąpiły na scenie. W niedzielę, w czasie koncertu "Tych lat nie odda nikt" świętowano 70-lecie Telewizji Polskiej. Koncert poprowadzili Karolina Pajączkowska, Tomasz Kammel, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a na scenie pojawili Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Partita, Jan Pietrzak, Pectus, Viki Gabor, Feel, Felicjan Andrzejczak, Halina Mlynkova, Helena Vondrackova, Renata Zarębska, Anna Wyszkoni, Sound'n Grace, Rafał Brzozowski, Janusz Radek, Natasza Urbańska i Maciej Miecznikowski.

Twórcy „Szansy na sukces” pominięci w Opolu

Podczas wydarzenia publiczność wybrała też między innymi najważniejszy program rozrywkowy wszech czasów. W tej kategorii wygrała "Szansa na sukces". Popularny talent show wymyśliła Elżbieta Skrętkowska, a przez 19 lat prowadził go Wojciech Mann. W czasie przypominania programu i ogłoszenia wyników ze sceny nie padły jednak te nazwiska.

Wojciech Mann nie kryje oburzenia

Zachowanie organizatorów imprezy skomentował w rozmowie z „Plejadą” wieloletni gospodarz „Szansy na sukces”. - Przede wszystkim z uwagi na panią Elżbietę Skrętkowską chciałbym bardzo otwarcie i jasno powiedzieć, że jest to kolejny i zupełnie mnie niezaskakujący przykład chamstwa Telewizji Polskiej. Takim krokiem telewizja znów niszczy sobie opinię. Nawet za komuny takiego chamstwa nie było - powiedział Wojciech Mann w rozmowie z portalem.

- To, co w tej chwili robią ci, którzy dorwali się do władzy, to schlebianie najniższym gustom, obniżanie, gdzie się da, i wycinanie tych, którzy są za trudni, bo mają ambicje zrobić coś lepiej - stwierdził dziennikarz.

