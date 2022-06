Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Trwa spór o uchodźców

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3435.?

Bogdan dowiaduje się, że za pomoc uchodźcom grozi więzienie. Kamil bada małą Syryjkę, która zasłabła, pobiera dziecku krew do analizy. Bogdan odbiera od Szarka paczkę z darami dla Omara i Rimy. Zauważa to Wolak, który widział dzieci – kierowca napastliwie pyta o nie, nazywając uchodźców terrorystami. Bogdan prosi o poradę Weronikę – ta uświadamia mu, że za ukrywanie i przewóz nielegalnych uchodźców grozi kara 8 lat więzienia! Dochodzi do dramatycznej rozmowy Cieleckiego z Luśką. Eliza prosi Luśkę o rozmowę - chce dowiedzieć się więcej o osobie, której powierza dzieci. Dziewczyna jest bardzo skrępowana tym przesłuchaniem. Wieczorem okazuje się, że czeka ją kolejna poważna rozmowa - z Cieleckim. Ten już na początku zwraca się do niej… "córeczko". Darek miał rację – Magda jest oszustką? Żbik wciąż jest zdania, że Magda powinna zostać zwolniona. Ku jego zaskoczeniu na konto kancelarii przychodzą pieniądze dla kobiety okradzionej przez Magdę i Lisowskiego… Wieczorem Jarogniew żali się Darkowi, że Lisowski nie chce mu zapłacić za wygrane partie szachowe. Żbik dopada mężczyznę i ostrzega, że wie o jego hazardzie z nieletnimi. W ostrej rozmowie słyszy od Lisowskiego prawdę o Magdzie.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

